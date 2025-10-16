Cenário ‘mágico’: Montanhas coloridas na China parecem ser tingidas à mão

O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.
O termo Danxia refere-se a um tipo específico de relevo geológico formado por rochas sedimentares avermelhadas, muito comum em algumas partes da China.
Mais especificamente, a aparência das montanhas é o produto de depósitos de arenito e outros minerais, comprimidos e elevados pela mesma atividade das placas tectônicas que formaram os Himalaias.
A visita ao local é feita por passarelas e plataformas de observação, estrategicamente posicionadas para garantir vistas panorâmicas.
O Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia, localizado no noroeste da China, é uma das maravilhas naturais mais espetaculares do mundo. Conheça mais sobre este lugar fantástico!
Além do seu valor estético e turístico, o Parque Zhangyeé de grande importância científica, pois fornece informações sobre o processo de formação da crosta terrestre ao longo de milhões de anos.
Além de turistas, o local atrai geólogos, fotógrafos e estudiosos da natureza, sendo também um símbolo do potencial turístico da província de Gansu.
A província de Gansu, onde o parque está situado, é uma região de grande importância histórica e geográfica na China.
Sua capital é Lanzhou, uma cidade industrial com mais de 4 milhões de habitantes.
Outras cidades como Dunhuang abrigam tesouros arqueológicos, como os Templos dos Mil Budas e as Grutas de Mogao, famosas por seus afrescos e esculturas budistas.
O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.
Apesar de enfrentar desafios como a aridez e a desertificação, Gansu ainda preserva belezas naturais e históricas que atraem viajantes do mundo todo.
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.
O Forte Jiayuguan, primeira fortaleza de fronteira no extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming, é outro local histórico impressionante.
A província também é conhecida por sua multiculturalidade, com influências tibetanas, mongóis e muçulmanas, refletidas na culinária e nas tradições locais.
Os melhores horários para visitar são ao nascer e pôr do sol, quando as cores ganham ainda mais intensidade.
Localizada ao longo do antigo caminho da Rota da Seda, Gansu foi, por milênios, um elo vital entre regiões do interior da China com a Ásia Central.
