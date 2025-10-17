Al Pacino fala de impacto emocional com a morte de Diane Keaton

Keaton faleceu aos 79 anos no dia 11 de outubro de 2025, em decorrência de pneumonia.
Quando ouvi a notícia pela primeira vez, fiquei abalado. Diane foi minha parceira, minha amiga, alguém que me trouxe felicidade e, em mais de uma ocasião, influenciou o rumo da minha vida. Embora já tenham se passado mais de 30 anos desde que estivemos juntos, as lembranças permanecem vívidas e, com sua morte, elas voltaram com uma força ao mesmo tempo dolorosa e comovente', escreveu.
Al Pacino e Diane Keaton se conheceram durante as filmagens de 'O Poderoso Chefão' de 1972, em que ele interpretava Michael Corleone e ela, sua namorada, a professora Kay Adams. Os personagens se casam e retornam nas duas sequências dirigidas por Francis Ford Coppola.
Na vida pessoal, Al Pacino voltou a ficar solteiro após a separação de Noor Alfallah, em setembro de 2023. Na ocasião, a imprensa que acompanha celebridades divulgou que ele pagaria mensalmente uma pensão de US$ 30 mil, estabelecida pela Justiça de Los Angeles, pois ela teve um filho com ele. Antes de começar a fazer os pagamentos mensais, o ator destinaria uma fortuna de cerca de R$ 545 mil a Alfallah.
Nascida em 2/12/1993, Noor Alfallah tem 54 anos a menos que o astro de Hollywood. Eles mantinham um relacionamento desde 2022. E o bebê do casal, Roman, nasceu em 15/6/2023.
O romance se tornou público em abril de 2022, quando o casal foi fotografado junto em um restaurante. “Pacino e Noor começaram a se ver durante a pandemia. Ela namora principalmente homens mais velhos muito ricos, esteve com Mick Jagger por um tempo e depois namorou Nicholas Berggruen', declarou uma pessoa próxima ao casal.
O site TMZ noticiou que, ao saber da gravidez da namorada, o ator pediu que fosse feito um teste de paternidade por considerar que seus problemas médicos 'normalmente impediriam um homem de engravidar uma mulher'. O teste confirmou que ele é pai da criança.
Nascido em 25/4/1940 em Manhattan, no coração de Nova York, Alfredo James Pacino estreou no cinema em 1969, no filme 'Me, Natalie'.
Em 1972, após pequenos papéis, ele conseguiu sua ascensão meteórica com o papel de Michael Corleone, em 'O Poderoso Chefão'. O filme, que abriu uma trilogia clássica no cinema, mudou o rumo da vida de Pacino.
Al Pacino foi escolhido para entregar o Oscar de Melhor Filme na cerimônia em 10/3/2024. E acabou causando críticas na internet - teve gente até insinuando que ele estava bêbado - porque não leu os nomes de todos os concorrentes. Anunciou logo o vencedor: 'Oppenheimer'.
Pacino foi tão bombardeado que soltou uma nota explicando o que aconteceu. Segundo ele, os produtores é que preferiram que não houvesse perda de tempo lendo os títulos de todos os filmes, já que, ao longo da cerimônia, cada concorrente foi anunciado e apareceu no telão.
A apresentação do principal prêmio, inclusive, seria dividida entre Al Pacino e Michelle Pfeiffer para uma celebração dos 40 anos de 'Scarface', em que eles atuaram juntos (foto). Mas a atriz não pôde comparecer à cerimônia (ela divulgou que ocorreram 'razões familiares' para sua ausência). E Pacino ficou sozinho na tarefa.
Em 2025 protagoniza o filme O Ritual e disse que nào assistiu ao clássico O Exorcista , mas, a partir desse trabalho, ficou 'forte o suficiente' para ver a obra de terror referência no cinema.