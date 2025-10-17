Elijah Wood celebra retorno de equipe original ao novo filme de Senhor dos Anéis

Elijah Wood, que interpretou Frodo na trilogia original, mostrou entusiasmo com o retorno do grupo que produziu a trilogia original.
Ele disse: 'É… Eu tô sabendo sobre o filme. Li o roteiro. Está muito bom. É muito animador. Fran [Walsh], Peter [Jackson] e Philippa [Boyens]. Todos estão envolvidos, o que é ótimo! Eles estão reunindo novamente as pessoas que trabalharam nos filmes originais e tudo será filmado na Nova Zelândia. É incrível ver esse time voltando à ativa'.
Dirigido por Andy Serkis, que também reprisará a interpretação de Gollum, The Hunt for Gollum promete explorar a história do personagem antes da trilogia principal. Sem uma data de estreia confirmada, o filme está previsto para chegar aos cinemas em 2027.
O 'Senhor dos Anéis' é uma das franquias mais influentes da literatura e do cinema, criada por J.R.R. Tolkien.
A trilogia dirigida por Peter Jackson inclui 'A Sociedade do Anel', lançado em 2001, 'As Duas Torres' de 2002 e 'O Retorno do Rei', lançado em 2003.
A trilogia original teve um desempenho histórico no Oscar. 'A Sociedade do Anel' recebeu 13 indicações e venceu 4 prêmios, 'As Duas Torres' teve 6 indicações e ganhou 2 Oscars, e 'O Retorno do Rei' foi indicado a 11 categorias e venceu todas, incluindo Melhor Filme, igualando o recorde de maior número de Oscars conquistados por um único filme.
A história acompanha Frodo Baggins e seus amigos em uma missão para destruir o 'Anel'. Na jornada, eles enfrentam forças sombrias que ameaçam a Terra-Média, e, ao longo da trilogia, personagens como Gandalf, Aragorn e Legolas protagonizam feitos heroicos que marcaram a fantasia moderna.
Além de seu impacto literário e cinematográfico, 'O Senhor dos Anéis' se tornou um fenômeno da cultura pop com uma legião de fãs pelo mundo.
Foram os filmes de 'O Senhor dos Anéis' no início dos anos 2000 que projetaram Elijah Wood para a fama internacional, e popularizaram sua imagem nos Estados Unidos e no resto do mundo.
O ator, inclusive, reprisou o personagem em 'O Hobbit: uma jornada inesperada' em 2012.
Elijah Jordan Wood, que nasceu em 28 de janeiro de 1981 em Cedar Rapids, Iowa, nos Estados Unidos, é ator desde criança.
Um de seus primeiros trabalhos foi em um videoclipe de Paula Abdul, “Forever Your Girl”, e logo depois ele entrou para o elenco de filmes com pequenos papéis.
Em 1989, aos 8 anos, fez uma participação em “De Volta para o Futuro 2”, marcada como seu primeiro crédito cinematográfico.
Na década de 1990, Elijah participou de filmes como 'Avalon', 'Paraíso', 'Radio Flyer', 'O Anjo Malvado', 'Flipper', 'Tempestades de Gelo', 'Impacto Profundo' e 'Prova Final'.
Nos anos 2000, atuou em 'Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças', 'Sin City - A Cidade do Pecado', 'Uma Vida Iluminada' e 'Paris, Te Amo'.
Na década de 2010, atuou em filmes como 'Toque de Mestre', 'Perseguição Virtual', e 'A Sacada', entre outros.
Também fez trabalhos de voz em animações como 'Happy Feet', 'Frango Robô', 'Batman: Arkham Shadow' e 'Star Wars: A resistência'.
Na televisão, estrelou 'Wilfred', 'Dirk Gently’s Holistic Detective Agency' e, em 2023, apareceu na série Yellowjackets.
Além da atuação, Elijah é produtor e empreendedor cultural. Ele cofundou a produtora SpectreVision, inicialmente chamada The Woodshed.
Em 2005 fundou o selo musical Simian Records, que funcionou por alguns anos e permitiu a ele manifestar seu interesse pela mÃºsica. TambÃ©m atua como DJ sob o nome Wooden Wisdom, em parceria com Zach Cowie.
Em temas pessoais, o ator é casado com Mette-Marie Kongsved, embora o casal mantenha sua relação longe dos holofotes. Eles têm dois filhos: um nascido em 2019 e uma filha, nascida em 2022.