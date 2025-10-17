Elijah Wood celebra retorno de equipe original ao novo filme de Senhor dos Anéis

Ele disse: 'É… Eu tô sabendo sobre o filme. Li o roteiro. Está muito bom. É muito animador. Fran [Walsh], Peter [Jackson] e Philippa [Boyens]. Todos estão envolvidos, o que é ótimo! Eles estão reunindo novamente as pessoas que trabalharam nos filmes originais e tudo será filmado na Nova Zelândia. É incrível ver esse time voltando à ativa'.