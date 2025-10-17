Cleo Pires comemora aniversário em hotel de luxo em Paris

Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art Déco, com fachada ondulante, luminárias de vidro Murano e obras de artistas como César, Arman e Takis. A restauração mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clássico e acrescentou um toque contemporâneo de luxo.