Cleo Pires comemora aniversário em hotel de luxo em Paris

Cleo Pires comemorou seus 43 anos em grande estilo no Mandarin Oriental Lutetia, em Saint-Germain-des-Prés, um dos hotéis mais luxuosos de Paris.

Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art Déco, com fachada ondulante, luminárias de vidro Murano e obras de artistas como César, Arman e Takis. A restauração mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clássico e acrescentou um toque contemporâneo de luxo.

O hotel oferece acomodações impressionantes, como o Grand Appartement Rive Gauche, de 169 m², com diária média de 15.850 euros (cerca de R$ 101 mil), criado em parceria com as galerias Carré Rive Gauche.

Outra opção é o apartamento Saint-Germain, concebido pelo cineasta Francis Ford Coppola, com diária de 7.910 euros (aproximadamente R$ 50 mil).

O quarto mais acessível, o Grand Superior Room, custa a partir de 1.650 euros (cerca de R$ 10 mil).

O hotel também conta com quatro restaurantes, spa e quartos com vista para a icônica torre Eiffel.

Cleo declarou que voltou a adotar em sua identidade artística o sobrenome da mãe, a atriz Glória Pires. A razão para isso foi um sonho que teve com seu avô materno.

A atriz e cantora fez a revelação em uma entrevista à influenciadora Maya Massafera.

Segundo Cleo, o seu avô Antônio Carlos Pires apareceu para ela em um sonho ressaltando a ancestralidade presente no sobrenome.

“Ele escrevia Pires na areia e ia falando: ‘É a sua ancestralidade, você tem que carregar sua ancestralidade”, declarou ela.

“Acordei desse sonho enlouquecida, mandei para todo mundo e falei: ‘Gente, vai voltar o Pires agora’”, ressaltou.

Antônio Carlos Pires, pai de Glória Pires, morreu em 2005 aos 78 anos. Ele foi um dos atores pioneiros de programas de humor no rádio.

Ele ficou conhecido na televisão ao interpretar o personagem Juscelino Barbacena na “Escolinha do Professor Raimundo', atração comandada por Chico Anysio.

Cleo explicou a Massafera que vinha optando por eliminar “Pires” do seu nome artístico para tornar sua identidade única. Mas o sonho a fez mudar de ideia.

“Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo, e o Pires foi uma homenagem à minha família, principalmente à minha mãe”, destacou.

No Carnaval deste ano, a atriz demonstrou irritação com o repórter Viny Vieira ao ser chamada de Cleo Pires.. “É que eu sou só Cleo, não sou mais Cleo Pires”, declarou na ocasião.

Cleo Pires Ayrosa Galvão nasceu em 02/10/1982 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Glória Pires com o cantor Fábio Júnior.

Ela é irmã do ator e cantor Fiuk, filho de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian, e de Antônia e Ana, filhas de Glória Pires com Orlando Moraes, a quem Cleo também chama de pai.

Nos anos 1990, Cleo Pires chegou a fazer uma curta participação na minissérie “Memorial de Maria Moura”, incentivada pela mãe.

No entanto, sua carreira de atriz começou efetivamente em 2004, quando protagonizou ao lado de Paulo José o filme “Benjamin”, da cineasta Monique Gardenberg, uma adaptação de romance de Chico Buarque.

O papel nesse filme rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio. Na trama ela faz duas personagens: Ariela Masé e Castana Beatriz.

Em novelas, seu primeiro trabalho relevante foi em “América”, de Glória Pérez, que foi ao ar na Globo de março a novembro de 2005.

Ela já atuou em diversas outras novelas, como “Cobras e Lagartos”, de 2006, “Caminhos das Índias”, de 2009, e “Salve Jorge”, que foi ao ar entre 2012 e 2013.

No cinema, além de “Benjamin”, outros trabalhos destacados de Cleo foram em “Meu Nome Não é “Johnny”, “Qualquer Gato Vira-Lata” e “O Tempo e o Vento”.

Desde 2018, Cleo Pires investe também na carreira de cantora. Ela já lançou singles e EPs (Extended Plays). Ela também é autora do livro “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito com a roteirista Tatiana Maciel.

Cleo Pires foi casada com o ator e apresentador João Vicente de Castro entre 2010 e 2012. Ela é casada desde 2021 com empresário e modelo Leandro D’Lucca.

