Lugares pelo mundo onde o turismo é pura adrenalina

Lago Fervente (Dominica) - Maior lago de água fervente do mundo, numa área que inclui o Vale da Desolação. O nome já é um desestímulo. Fica na Ilha de Dominica, entre Porto Rico e Trinidad Tobago.
A temperatura da água no lago fica em torno de 197ºC. Basta lembrar que a água já ferveria a 100ºC. O lago está sempre em ebulição, 24 horas por dia. E as pedras são escorregadias. Um tropeção seria fatal.
Parque Nacional de Tsingy de Bemahara (Madagascar) - Um labirinto de formações rochosas cortantes e pontiagudas, intransponíveis, que formam uma reserva natural considerada Patrimônio Mundial da Humanidade.
A espécie mais bem adaptada às montanhas escarpadas são os lêmures. Mas os seres humanos aventureiros vão lá se arriscar. Uma verdadeira 'floresta de rochas' perigosa e desafiadora.
Maelstrom Saltstraumen (Noruega) - Situado perto do Círculo Polar Ártico, é o mais poderoso turbilhão do mundo. As correntes oceânicas têm até 40 km/h no trecho. Como a navegação é arriscada ali, apenas durante um curto período de tempo, de acordo com a maré, a passagem de navios é liberada.
Apesar disso, turistas visitam a área, nos períodos de menos intensidade do redemoinho. O acesso ao local é pela rodovia 17, a sudeste da cidade de Bodo.
Monte Huashan (China) - É uma das cinco montanhas sagradas da China. Seu cume fica a 2.100m de altura. Existe teleférico para ir ao mosteiro no alto do monte, mas muitos preferem a arriscada trilha que beira o precipício.
Dá só uma olhada de perto na 'passarela'. É feita de toras de madeira, estreita, pregada de forma não muito confiável, com falhas pelo caminho. Estima-se que 100 pessoas morrem por ano ali, embora o governo chinês censure a divulgação dos casos.
Bolton Strid (Inglaterra) - Fica entre a Barden Tower e a Abadia de Bolton, em Yorkshire. Este riacho tem uma taxa de mortalidade de 100%. Se cair nele, é morte na certa. Ele faz parte do rio Wharfe, que tem 105 km de extensão.
Embora o riacho pareça inofensivo, o problema é que, em Bolton Strid, o rio se afunila para apenas 1m de largura e ele forma um abismo profundo, com correntezas que podem sugar a pessoa. Já houve mortes, mas o local é bastante visitado.
Lago Natron (Tanzânia) - É um lago de água salgada e alcalina, perto da fronteira com o Quênia, no Grande Vale do Rifte. Foi formado pela movimentação de placas tectônicas e tem 3m de profundidade.
A água tem composição química tão rara que petrifica os animais que entram nela. Os únicos seres que vivem nas proximidades são os flamingos, que se alimentam de cianobactérias que dão o pigmento vermelho ao lago (e aos animais).
Parque Nacional de Yosemite (EUA) - Quem olha não diz. E é aí que mora o perigo. As águas deste riacho aparentemente raso e calmo escondem uma correnteza capaz de arrastar o visitante. Já houve vários afogamentos.
Jardim Venenoso (Inglaterra) - Fica no Castelo de Alnwick, no condado de Nortúmbia. Foi criado em 1750, sem plantas perigosas. E chegou a ser usado na II GUerra Mundial para plantação de alimentos. Nos anos 1990, mudou completamente.
A duquesa Jane Percy, proprietária, criou um Jardim Venenoso para atrair turistas. Todas as plantas ali (mais de 100 espécies) matam e o passeio exige presença de guia e monitoramento permanente.
Portal do Inferno (Turcomenistão) - Fica na Aldeia de Darvaza, que tem 350 habitantes, a 260 km da capital do país, Asgabate, no Deserto de Karakum. A região é rica em petróleo, enxofre e gás natural.
A atração na área é a gigantesca cratera de 69m de largura por 30m de profundidade que, há décadas, não para de pegar fogo, devido ao gás metano acumulado no subsolo. O tamanho das chamas varia, mas o fogo nunca cessa.
Caverna de Cristais (MÃ©xico) - Situada na mina de Naica, em Chihuahua, tem 10m por 30m e Ã© repleta de cristais gigantescos de selenite, um mineral composto por sulfato de cÃ¡lcio hidratado.
A temperatura na caverna é de 50ºC, com 90% de umidade. Ambiente agressivo para os seres humanos, que só podem ficar ali por no máximo 10 minutos (ou morrem).