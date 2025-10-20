Flipar

Pra quem não viu: Investigador paranormal leva boneca Annabelle em turnê e morre

O investigador paranormal Dan Rivera morreu repentinamente enquanto fazia uma turnê nos EUA com a boneca Annabelle. Ele tinha 54 anos. Foi no dia 13 de julho de 2025.

Por Lance
Montagem/Reprodução/Redes Sociais

Intitulada 'Devils on the Run Tour', a turnê servia para 'apresentar' a boneca original em público.

Divulgação

A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa.

Reprodução/Redes Sociais

Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.

Reprodução/Instagram

Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses.

Reprodução/Redes Sociais

Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público.

Reprodução/Redes Sociais

A boneca Annabelle, que inspirou a franquia 'Invocação do Mal', ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.

Reprodução/Facebook

Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.

Montagem/Reprodução

Pouco tempo depois, ela e sua colega de quarto começaram a perceber eventos estranhos: a boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e mensagens escritas em papel de pergaminho surgiam misteriosamente.

Reprodução/YouTube

Na época, uma investigação feita pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren considerou que a boneca era possuída por um espírito maligno.

Domínio Público

Os Warren, juntamente com um padre, realizaram um exorcismo no apartamento para purificar o local e livrar as jovens da presença demoníaca.

Divulgação

O casal levou a boneca com eles e a colocaram em uma vitrine especial em seu 'Museu do Oculto', em Connecticut.

Reprodução

Ainda assim, relatos dizem que Annabelle continuava 'ativa': visitantes afirmam ouvir risadas, ver a boneca mudar de posição e até mesmo sentir uma presença maligna ao seu redor.

Reprodução

Uma curiosidade é que a verdadeira Annabelle é uma boneca de pano com cabelo de lã vermelha e um rosto amigável, bem diferente da versão de porcelana com aparência sinistra retratada nos filmes.

Montagem/Reprodução/Divulgação

Rivera era ex-membro das Forças Armadas dos EUA e chegou a trabalhar diretamente com Lorraine.

Reprodução/Instagram

O sucesso de 'Invocação do Mal', lançado em 2013, originou os spin-offs focados na boneca, começando com 'Annabelle', de 2014.

reprodução

O filme ainda ganhou duas continuações: 'Annabelle 2: A Criação do Mal', lançado em 2017, e 'Annabelle 3: De Volta Para Casa', lançado em 2019.

Divulgação

Veja Mais