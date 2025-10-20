Flipar Pra quem não viu: Empresa é condenada a indenizar a atriz Jéssica Ellen por danos morais A JustiÃ§a do Rio de Janeiro condenou a marca de roupas Farm, pertencente ao Grupo Soma, a indenizar a atriz JÃ©ssica Ellen em R$ 20 mil. Isso ocorreu apÃ³s a empresa utilizar, sem autorizaÃ§Ã£o, uma imagem da artista em publicaÃ§Ã£o com fins comerciais no Instagram. Foi no dia 14 de julho de 2025. O FLIPAR mostrou na ocasiÃ£o. Por Lance

DivulgaÃ§Ã£o/ Globo