Grande Otelo: como o órfão de pai, entregue ao circo pela mãe alcoólatra, virou um ícone do cinema e da TV

Em sua vida pessoal, Grande Otelo teve de lidar com episÃ³dios trÃ¡gicos. Em 1941, casou-se com LÃºcia Maria Pinheiro, que acabou matando seu filho de seis anos, enteado do ator, e se suicidando em seguida. Depois, uniu-se a Olga Vasconcellos, com quem teve quatro filhos. Mais tarde, casou-se com a danÃ§arina JosÃ©phine HÃ©lÃšne.