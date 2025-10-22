Flipar

Sabrina Sato se converte em diversos personagens no novo programa: ‘Me entreguei’

A apresentadora Sabrina Sato vive um novo momento na carreira com a estreia do programa â??Sua Maravilhosaâ?, exibido no canal por assinatura GNT, que estreou no dia 30 de setembro de 2025.

Por Lance
ReproduÃ§Ã£o do Instagram @sabrinasato

Na atração, ela se converte em diferentes personagens com o objetivo de se aproximar e conhecer histórias de mulheres comuns, mas com trajetórias emocionantes.

- Divulgação

Em entrevista à revista Contigo, ela falou que o programa a faz “despir-se de si mesma” e declarou que o sorriso público nem sempre revela o que se passa internamente.

Divulgação

“Com meu sorriso mascaro muitas coisas”, afirmou Sato, reconhecendo o medo que ainda sente de mostrar suas vulnerabilidades.”Eu me entreguei”, completou, ao falar do novo programa.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

Ela confessa que manter uma fachada forte sempre foi uma estratégia para navegar no meio artístico, mas hoje quer romper com isso, revelando inseguranças e oferecendo identificação com quem a acompanha.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

Sabrina Sato Rahal nasceu no dia 4 de fevereiro de 1981 em Penápolis, interior do estado de São Paulo, em meio a uma família com ascendência libanesa, suíça e japonesa.

George Vale/Wikimédia Commons

Desde a infância, demonstrou interesse pelas artes dramáticas e pela dança - fez cursos de balé clássico e teatro em sua cidade natal. Quando tinha 16 anos, mudou-se com sua família para São Paulo, onde ampliou seus estudos em dança contemporânea, teatro e cinema.

Arezzo Brasil /Wikimédia Commons

Aos 18 anos, já morando sozinha no Rio de Janeiro, foi aprovada no vestibular para o curso de dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que iniciava sua trajetória como modelo.

Renan Katayama /Wikimédia Commons

Sua carreira na televisão começou no ano 2000, ao ser selecionada para integrar o elenco de dançarinas do programa Domingão do Faustão, na TV Globo, onde permaneceu por cerca de um ano.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

No ano seguinte, fez uma participação especial na novela “Porto dos Milagres”. Mas o grande salto para a fama veio em 2003, com sua participação no “Big Brother Brasil 3”. Embora tenha sido eliminada na oitava semana, o programa deu a ela visibilidade nacional.

Divulgação/TV Globo e Instagram/@sabrinasato

Pouco tempo depois, foi efetivada como repórter no Pânico na TV, na RedeTV!, e seguiu no humorístico por anos, mesmo diante de convites diversos - inclusive da Globo - para outros projetos.

Sir Velpertex di Crantx /Wikimédia Commons

Em dezembro de 2013, após uma década com o Pânico, Sabrina anunciou sua saída e assinou contrato com a Record.

Reprodução / Instagram @sabrinasato

Em abril de 2014, estreou o â??Programa da Sabrinaâ?, sua primeira atraÃ§Ã£o solo, com jogos, entrevistas, atraÃ§Ãµes de variedades e entretenimento. O programa permaneceu no ar atÃ© marÃ§o de 2019 e contribuiu para solidificar seu papel como apresentadora de destaque no cenÃ¡rio televisivo brasileiro.

DivulgaÃ§Ã£o

Nos anos seguintes, ela diversificou sua atuação, passando por programas como “Domingo Show” e “Game dos Clones”, além de participar de realities como “Ilha Record”, em que foi apresentadora.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

Antes de “Sua Maravilhosa”, Sabrina Sato atuou em outras atrações do GNT, como “Saia Justa” e “Sobre Nós Dois”, além de ter sido jurada do reality “The Masked Singer”, da Globo.

Divulgação

Ela também mantém relação estreita com o Carnaval. No Rio de Janeiro, é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel desde 2011. Além disso, ela ocupa o mesmo posto na Gaviões da Fiel, em São Paulo, desde 2019.

Divulgação

Na vida amorosa, Sabrina Sato teve alguns envolvimentos com outras figuras pÃºblicas. Durante sua participaÃ§Ã£o no Big Brother Brasil 3, em 2003, ela viveu um breve romance com Dhomini Ferreira, vencedor daquela ediÃ§Ã£o do reality.

ReproduÃ§Ã£o Rede Globo

Entre 2007 e 2008, Sabrina manteve um relacionamento com o diretor de cinema Ernani Nunes. Pouco tempo depois, começou a namorar o então deputado federal Fábio Faria, com quem ficou por cerca de cinco anos, até 2012.

- Reprodução Instagram

No ano seguinte, engatou um novo relacionamento com o ator e publicitário João Vicente de Castro, união que se estendeu até 2015 e chamou atenção pela boa sintonia do casal em eventos públicos.

Reprodução

A apresentadora teve um relacionamento de sete anos com o ator Duda Nagle. Da união, nasceu em 2018 Zoe Sato Rahal Nagle Marques, única filha de Sabrina.

- Reprodução Instagram

Em janeiro de 2025, Sabrina Sato casou-se com o ator Nicolas Prattes em uma fazenda na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

A cerimônia de casamento foi conduzida pelo famoso padre Fábio de Melo. Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde fevereiro de 2024.

Reprodução do Instagram @sabrinasato

Veja Mais