Sabrina Sato se converte em diversos personagens no novo programa: ‘Me entreguei’

Na atração, ela se converte em diferentes personagens com o objetivo de se aproximar e conhecer histórias de mulheres comuns, mas com trajetórias emocionantes.
Em entrevista à revista Contigo, ela falou que o programa a faz “despir-se de si mesma” e declarou que o sorriso público nem sempre revela o que se passa internamente.
“Com meu sorriso mascaro muitas coisas”, afirmou Sato, reconhecendo o medo que ainda sente de mostrar suas vulnerabilidades.”Eu me entreguei”, completou, ao falar do novo programa.
Ela confessa que manter uma fachada forte sempre foi uma estratégia para navegar no meio artístico, mas hoje quer romper com isso, revelando inseguranças e oferecendo identificação com quem a acompanha.
Sabrina Sato Rahal nasceu no dia 4 de fevereiro de 1981 em Penápolis, interior do estado de São Paulo, em meio a uma família com ascendência libanesa, suíça e japonesa.
Desde a infância, demonstrou interesse pelas artes dramáticas e pela dança - fez cursos de balé clássico e teatro em sua cidade natal. Quando tinha 16 anos, mudou-se com sua família para São Paulo, onde ampliou seus estudos em dança contemporânea, teatro e cinema.
Aos 18 anos, já morando sozinha no Rio de Janeiro, foi aprovada no vestibular para o curso de dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que iniciava sua trajetória como modelo.
Sua carreira na televisão começou no ano 2000, ao ser selecionada para integrar o elenco de dançarinas do programa Domingão do Faustão, na TV Globo, onde permaneceu por cerca de um ano.
No ano seguinte, fez uma participação especial na novela “Porto dos Milagres”. Mas o grande salto para a fama veio em 2003, com sua participação no “Big Brother Brasil 3”. Embora tenha sido eliminada na oitava semana, o programa deu a ela visibilidade nacional.
Pouco tempo depois, foi efetivada como repórter no Pânico na TV, na RedeTV!, e seguiu no humorístico por anos, mesmo diante de convites diversos - inclusive da Globo - para outros projetos.
Em dezembro de 2013, após uma década com o Pânico, Sabrina anunciou sua saída e assinou contrato com a Record.
Nos anos seguintes, ela diversificou sua atuação, passando por programas como “Domingo Show” e “Game dos Clones”, além de participar de realities como “Ilha Record”, em que foi apresentadora.
Antes de “Sua Maravilhosa”, Sabrina Sato atuou em outras atrações do GNT, como “Saia Justa” e “Sobre Nós Dois”, além de ter sido jurada do reality “The Masked Singer”, da Globo.
Ela também mantém relação estreita com o Carnaval. No Rio de Janeiro, é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel desde 2011. Além disso, ela ocupa o mesmo posto na Gaviões da Fiel, em São Paulo, desde 2019.
Entre 2007 e 2008, Sabrina manteve um relacionamento com o diretor de cinema Ernani Nunes. Pouco tempo depois, começou a namorar o então deputado federal Fábio Faria, com quem ficou por cerca de cinco anos, até 2012.
No ano seguinte, engatou um novo relacionamento com o ator e publicitário João Vicente de Castro, união que se estendeu até 2015 e chamou atenção pela boa sintonia do casal em eventos públicos.
A apresentadora teve um relacionamento de sete anos com o ator Duda Nagle. Da união, nasceu em 2018 Zoe Sato Rahal Nagle Marques, única filha de Sabrina.
Em janeiro de 2025, Sabrina Sato casou-se com o ator Nicolas Prattes em uma fazenda na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.
A cerimônia de casamento foi conduzida pelo famoso padre Fábio de Melo. Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão juntos desde fevereiro de 2024.