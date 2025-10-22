Flipar

Bilionário, criador do Telegram planeja herança para mais de 100 filhos; e estabelece idade mínima para recebimento

Pavel Durov, fundador do Telegram, declarou recentemente Ã  revista francesa Le Point que sua fortuna serÃ¡ dividida igualmente entre seus mais de 100 filhos.

Por Lance
Steve Jennings/WikimÃ©dia Commons

Estima-se que o patrimônio de Durov esteja avaliado em 13,9 bilhões de dólares.

Alexander Grey Unsplash

Dos seus 100 filhos, apenas seis são reconhecidos oficialmente; os demais foram concebidos por doação de esperma.

Steve Jennings/Wikimédia Commons

Ele afirmou que os herdeiros sÃ³ terÃ£o acesso Ã  heranÃ§a apÃ³s 30 anos, para que desenvolvam autonomia.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @durov

'Quero que eles vivam como pessoas normais, se desenvolvam sozinhos, aprendam a confiar em si mesmos, sejam capazes de criar, não dependam de uma conta bancária', afirmou o bilionário.

Reprodução do Youtube

Nascido na Rússia, Durov vive em Dubai e tem cidadanias francesa e dos Emirados Árabes Unidos.

Reprodução do Instagram @durov

'Eles são todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte', declarou à revista francesa.

Reprodução do Youtube

O Telegram, aplicativo com mais de 1 bilhÃ£o de usuÃ¡rios, enfrenta crÃ­ticas por conta de sua moderaÃ§Ã£o frÃ¡gil de conteÃºdo extremista e ilegal.

Flickr

No Brasil, o app já foi suspenso duas vezes por descumprir ordens judiciais.

Flickr - Yuri Samoilov

Na França, Durov foi acusado de não combater crimes como tráfico de drogas e abuso infantil.

Reprodução do Youtube

Ele negou as acusações e as chamou de 'totalmente absurdas'.

Reprodução do Instagram @durov

'Só porque os criminosos usam nosso serviço de mensagens, entre muitos outros, não faz com que aqueles que o administram sejam criminosos', comentou.

Reprodução do Instagram @durov

Criado por ele em 2013 após sua saída da rede social russa VKontakte, o Telegram é conhecido pelo foco em privacidade.

Flickr

Críticos apontam falhas graves na moderação do Telegram, especialmente no combate a conteúdo neonazista, pedófilo e conspiratório.

Lana Codes/Unsplash

Frequentemente chamado de 'o Mark Zuckerberg da RÃºssia', Pavel Durov nasceu em Leningrado (atual SÃ£o Petersburgo), em 10 de outubro de 1984.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @durov

Antes de se tornar bilionário, Durov se graduou em Filologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo.

Reprodução do Youtube

Em 2006, fundou a VKontakte (VK) enquanto ainda estava na universidade. A plataforma se tornou rapidamente a maior rede social da Rússia.

- Reprodução Rede Social

Em 2014, Durov foi forçado a vender sua participação e deixar a empresa, após se recusar a ceder dados de usuários ao governo russo e se negar a banir perfis ligados à oposição política.

Reprodução do Youtube

Depois de criar o Telegram, o russo já recusou diversas ofertas bilionárias para vender o mensageiro.

Reprodução do Instagram @durov

Veja Mais