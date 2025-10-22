Bilionário, criador do Telegram planeja herança para mais de 100 filhos; e estabelece idade mínima para recebimento

Estima-se que o patrimônio de Durov esteja avaliado em 13,9 bilhões de dólares.
Dos seus 100 filhos, apenas seis são reconhecidos oficialmente; os demais foram concebidos por doação de esperma.
Ele afirmou que os herdeiros sÃ³ terÃ£o acesso Ã heranÃ§a apÃ³s 30 anos, para que desenvolvam autonomia.
'Quero que eles vivam como pessoas normais, se desenvolvam sozinhos, aprendam a confiar em si mesmos, sejam capazes de criar, não dependam de uma conta bancária', afirmou o bilionário.
Nascido na Rússia, Durov vive em Dubai e tem cidadanias francesa e dos Emirados Árabes Unidos.
'Eles são todos meus filhos e todos terão os mesmos direitos! Não quero que eles se separem depois da minha morte', declarou à revista francesa.
O Telegram, aplicativo com mais de 1 bilhÃ£o de usuÃ¡rios, enfrenta crÃticas por conta de sua moderaÃ§Ã£o frÃ¡gil de conteÃºdo extremista e ilegal.
No Brasil, o app já foi suspenso duas vezes por descumprir ordens judiciais.
Na França, Durov foi acusado de não combater crimes como tráfico de drogas e abuso infantil.
Ele negou as acusações e as chamou de 'totalmente absurdas'.
'Só porque os criminosos usam nosso serviço de mensagens, entre muitos outros, não faz com que aqueles que o administram sejam criminosos', comentou.
Criado por ele em 2013 após sua saída da rede social russa VKontakte, o Telegram é conhecido pelo foco em privacidade.
Críticos apontam falhas graves na moderação do Telegram, especialmente no combate a conteúdo neonazista, pedófilo e conspiratório.
Frequentemente chamado de 'o Mark Zuckerberg da RÃºssia', Pavel Durov nasceu em Leningrado (atual SÃ£o Petersburgo), em 10 de outubro de 1984.
Antes de se tornar bilionário, Durov se graduou em Filologia pela Universidade Estatal de São Petersburgo.
Em 2006, fundou a VKontakte (VK) enquanto ainda estava na universidade. A plataforma se tornou rapidamente a maior rede social da Rússia.
Em 2014, Durov foi forçado a vender sua participação e deixar a empresa, após se recusar a ceder dados de usuários ao governo russo e se negar a banir perfis ligados à oposição política.
Depois de criar o Telegram, o russo já recusou diversas ofertas bilionárias para vender o mensageiro.