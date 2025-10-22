Flipar

De 100% de audiência a novos tempos: a diferença entre “Selva de Pedra” e “Vale Tudo”

'Vale Tudo' encerrou sua exibição sem superar seus próprios recordes de audiência na TV Globo e terminou como a terceira novela menos vista da faixa das 21h, à frente apenas de 'Mania de Você' e 'Um Lugar ao Sol'.

Por Lance
Reprodução Instagram /@deborablochoficial

Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha, o último capítulo, exibido no dia 17 de outubro de 2025, registrou 30,2 pontos. O maior desempenho ocorreu em 6 de outubro, quando marcou 30,9 pontos com a “morte” de Odete Roitman.

Reprodução Globoplay

Ao longo de seus 173 capítulos, a novela teve desempenho irregular e registrou aumento de público apenas após o fim da novela turca 'Força de Mulher', exibida na Record.

Divulgação

Na média geral da faixa das 21h, a classificação ficou assim:

Divulgação

'Vale Tudo' registrou média de audiência de 23,5 pontos, ficando em terceiro lugar entre as novelas das 21h menos assistidas.

Reprodução/TV Globo

'Um Lugar ao Sol' registrou média de audiência de 22,3 pontos.

Divulgação

'Mania de Você' registrou média de audiência de 21,2 pontos e é a novela das 21h menos assistida da TV Globo.

Divulgação

É importante destacar que o consumo de televisão mudou radicalmente ao longo das últimas décadas. Atualmente, novelas dificilmente atingem os recordes do passado, quando a TV aberta era o principal meio de acesso a conteúdos audiovisuais e toda a família se reunia em frente à tela para acompanhar os capítulos.

Imagem de Freepik

Com a internet e as plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay, os conteúdos e os meios de acesso se tornaram variados, permitindo que qualquer pessoa assista ao que quiser, quando quiser, inclusive novelas.

Reprodução de vídeo TV Globo

De acordo com dados da Nielsen, em maio de 2025, o streaming representou 44,8% do uso total da televisão, superando pela primeira vez a soma da TV aberta e a cabo, que juntas somaram 44,2%.

Divulgação

Consequentemente, feitos históricos como o registrado por 'Selva de Pedra', novela de Janete Clair de 1972, quando um de seus capítulos atingiu 100% de audiência, ou seja, todos os televisores ligados na região estavam sintonizados na trama, dificilmente se repetirão.

reprodução

Esse feito reforça a importância e genialidade de Janete Clair, uma das mais consagradas autoras de novelas da TV brasileira, cujo nascimento completa 100 anos em 2025. Conheça mais sobre a autora.

Divulgação/Nelson Di Rag

A escritora e roteirista faleceu precocemente em 16 de novembro de 1983, aos 58 anos, vítima de um câncer no intestino.

Divulgação

Entre as homenagens, houve o relançamento de seu romance 'Nenê Bonet' e uma exposição no Museu da Imagem e do Som (RJ), reunindo sinopses, fotos e gravações pessoais.

Divulgação

Seus filhos também prestam homenagens. Sua filha, Denise Emmer, programou um concerto com trilhas de suas novelas, enquanto seu filho Alfredo regravou 'Clair de Lune' (música que inspirou seu nome) e um curta sobre a mãe.

Divulgação

Nascida em 25 de abril de 1925, em Conquista, no interior de Minas Gerais, Janete Clair começou sua carreira como radialista.

Acervo Pessoal

Sua estreia na televisão foi em 1963, com a novela 'Nuvem de Fogo', exibida pela extinta TV Rio.

Divulgação

No entanto, foi na TV Globo que ela consolidou sua fama, criando obras que se tornaram algumas das mais clássicas do gênero.

Reprodução

Entre suas obras mais memoráveis estão 'Irmãos Coragem' (1970), 'Selva de Pedra' (1972), 'Pecado Capital' (1975), 'O Astro' (1977) e 'Dancin' Days' (1978).

reprodução

Uma curiosidade sobre Janete: ela precisou escrever o roteiro de 'Pecado Capital' em duas semanas para substituir 'Roque Santeiro' (1975), que foi censurada pela ditadura na época e só estreou de fato em 1985.

Reprodução

Suas tramas eram conhecidas por abordar conflitos familiares intensos, reviravoltas dramáticas e temas sociais, sempre com personagens marcantes.

Divulgação/TV Globo

A autora sabia como ninguém prender a atenção dos telespectadores, criando ganchos diários e desfechos inesperados.

Divulgação/TV Globo

Janete foi casada com o também autor Alfredo Dias Gomes, com quem teve quatro filhos.

Divulgação

Juntos, eles formaram uma das parcerias mais icônicas da dramaturgia brasileira, ainda que cada um mantivesse seu estilo próprio.

Divulgação

Mesmo após sua morte, suas novelas continuaram sendo reprisadas e influenciando novas gerações de autores.

Reprodução/TV Globo

Sua obra permanece como referência na história da televisão brasileira, e seu estilo narrativo intenso e emocionante ainda é lembrado com admiração.

Reprodução

Vítima de um câncer no intestino, Janete deixou inacabada a novela 'Eu Prometo' (1983), que foi finalizada por Glória Perez.

Reprodução

Veja Mais