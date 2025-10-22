De 100% de audiência a novos tempos: a diferença entre “Selva de Pedra” e “Vale Tudo”

Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha, o último capítulo, exibido no dia 17 de outubro de 2025, registrou 30,2 pontos. O maior desempenho ocorreu em 6 de outubro, quando marcou 30,9 pontos com a “morte” de Odete Roitman.
Ao longo de seus 173 capítulos, a novela teve desempenho irregular e registrou aumento de público apenas após o fim da novela turca 'Força de Mulher', exibida na Record.
Na média geral da faixa das 21h, a classificação ficou assim:
'Vale Tudo' registrou média de audiência de 23,5 pontos, ficando em terceiro lugar entre as novelas das 21h menos assistidas.
'Um Lugar ao Sol' registrou média de audiência de 22,3 pontos.
'Mania de Você' registrou média de audiência de 21,2 pontos e é a novela das 21h menos assistida da TV Globo.
É importante destacar que o consumo de televisão mudou radicalmente ao longo das últimas décadas. Atualmente, novelas dificilmente atingem os recordes do passado, quando a TV aberta era o principal meio de acesso a conteúdos audiovisuais e toda a família se reunia em frente à tela para acompanhar os capítulos.
Com a internet e as plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay, os conteúdos e os meios de acesso se tornaram variados, permitindo que qualquer pessoa assista ao que quiser, quando quiser, inclusive novelas.
De acordo com dados da Nielsen, em maio de 2025, o streaming representou 44,8% do uso total da televisão, superando pela primeira vez a soma da TV aberta e a cabo, que juntas somaram 44,2%.
Consequentemente, feitos históricos como o registrado por 'Selva de Pedra', novela de Janete Clair de 1972, quando um de seus capítulos atingiu 100% de audiência, ou seja, todos os televisores ligados na região estavam sintonizados na trama, dificilmente se repetirão.
Esse feito reforça a importância e genialidade de Janete Clair, uma das mais consagradas autoras de novelas da TV brasileira, cujo nascimento completa 100 anos em 2025. Conheça mais sobre a autora.
A escritora e roteirista faleceu precocemente em 16 de novembro de 1983, aos 58 anos, vítima de um câncer no intestino.
Entre as homenagens, houve o relançamento de seu romance 'Nenê Bonet' e uma exposição no Museu da Imagem e do Som (RJ), reunindo sinopses, fotos e gravações pessoais.
Seus filhos também prestam homenagens. Sua filha, Denise Emmer, programou um concerto com trilhas de suas novelas, enquanto seu filho Alfredo regravou 'Clair de Lune' (música que inspirou seu nome) e um curta sobre a mãe.
Nascida em 25 de abril de 1925, em Conquista, no interior de Minas Gerais, Janete Clair começou sua carreira como radialista.
Sua estreia na televisão foi em 1963, com a novela 'Nuvem de Fogo', exibida pela extinta TV Rio.
No entanto, foi na TV Globo que ela consolidou sua fama, criando obras que se tornaram algumas das mais clássicas do gênero.
Entre suas obras mais memoráveis estão 'Irmãos Coragem' (1970), 'Selva de Pedra' (1972), 'Pecado Capital' (1975), 'O Astro' (1977) e 'Dancin' Days' (1978).
Uma curiosidade sobre Janete: ela precisou escrever o roteiro de 'Pecado Capital' em duas semanas para substituir 'Roque Santeiro' (1975), que foi censurada pela ditadura na época e só estreou de fato em 1985.
Suas tramas eram conhecidas por abordar conflitos familiares intensos, reviravoltas dramáticas e temas sociais, sempre com personagens marcantes.
A autora sabia como ninguém prender a atenção dos telespectadores, criando ganchos diários e desfechos inesperados.
Janete foi casada com o também autor Alfredo Dias Gomes, com quem teve quatro filhos.
Juntos, eles formaram uma das parcerias mais icônicas da dramaturgia brasileira, ainda que cada um mantivesse seu estilo próprio.
Mesmo após sua morte, suas novelas continuaram sendo reprisadas e influenciando novas gerações de autores.
Sua obra permanece como referência na história da televisão brasileira, e seu estilo narrativo intenso e emocionante ainda é lembrado com admiração.
Vítima de um câncer no intestino, Janete deixou inacabada a novela 'Eu Prometo' (1983), que foi finalizada por Glória Perez.