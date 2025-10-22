Sean Penn emociona ao homenagear Jack Nicholson em festival francês

Convidado de honra do evento, o ator apresentou o clássico 'Um Estranho no Ninho', de 1975, e relembrou as duas vezes em que contracenou com Nicholson, em 'A Promessa' e 'Acerto Final'.
'Tive o privilégio de poder trabalhar com o Jack duas vezes. Ele foi um anjo no meu ombro, e ainda não consigo superar, ainda não consigo imaginar que o McMurphy tenha trabalhado comigo', disse, referindo-se ao personagem de Nicholson em 'Um Estranho no Ninho'.
Penn também compartilhou memórias de quando assistia a filmes nos anos 1970, destacando a força atemporal da obra de Milos Forman. O tributo reforçou a admiração de Penn por Nicholson e abriu espaço para relembrarmos a trajetória do astro norte-americano.
O ator e cineasta, aliás, é o produtor executivo de 'Manas', primeiro longa de ficção da diretora brasileira Marianna Brennand. O filme, rodado na Amazônia, já recebeu 26 prêmios em festivais e pode representar o Brasil no Oscar de 2026.
Penn conheceu Brennand em Cannes, em 2024, quando ela ganhou o prêmio Women in Motion Emerging Talent Award. O ator se aproximou após seu discurso sobre dar voz a mulheres e crianças silenciadas.
Manas acompanha Marcielle, jovem de 13 anos da Ilha do Marajó, que enfrenta um ciclo de violência familiar. No elenco estão Dira Paes, Fátima Macedo, Rômulo Braga e atores locais, inspirados em casos reais de exploração infantil no rio Tajapuru.
Com a iniciativa, Sean Penn volta a chamar atenção para seu lado atuante na defesa de causas importantes. Fora das telas, é conhecido por seu ativismo político e humanitário, sempre guiado por uma personalidade intensa, engajada e muitas vezes controversa.
Em novembro de 2024, aliás, Sean Penn exaltou o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”. Posteriormente, o longa dirigido por Walter Salles, que teve Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional.
Selton Mello, um dos astros do filme, compartilhou em suas redes foto ao lado de Sean Penn. “Meu ídolo de toda a vida ficou profundamente tocado com meu trabalho. Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano”, escreveu na legenda.
Sean Justin Penn nasceu em 17 de agosto de 1960, em Santa Monica, Califórnia. Ele tem uma trajetória marcada por atuações intensas, transformadoras e premiadas. Com maestria, deu vida a personagens complexos e emocionalmente profundos, tornando-se um ícone do cinema contemporâneo.
Ele é ator, produtor, diretor de cinema e roteirista. Filho do diretor Leo Penn e da atriz Eileen Ryan, cresceu em um ambiente artístico. Seu irmão, Michael Penn, era músico.
Sean Penn iniciou sua carreira como ator na televisão, aparecendo em séries como 'Os Prisioneiros' (1974–1983) e 'Barnaby Jones, O Detetive' (1973–1980).
Depois de pequenos papéis em filmes para a TV, Sean Penn só surgiu nos cinemas em 1981, com o drama militar 'Toque de Recolher'.
Em 1982, Sean Penn protagonizou seu primeiro filme, a comédia 'Picardias Estudantis'. A trama aborda as aventuras de um grupo de estudantes do ensino médio do sul da Califórnia.
Depois disso, Penn foi protagonista em vários filmes nos anos 1980, como 'Juventude em Fúria' (1983), 'Adeus à Inocência' (1984) e o drama policial 'Caminhos Violentos' (1986).
Em 1989, Sean Penn estrelou 'Pecados de Guerra', do renomado diretor Brian De Palma. Na trama, que se passa no Vietnã, um soldado se volta contra seu próprio batalhão por não concordar com o rapto de uma mulher da aldeia.
Em 1996, o ator recebeu sua primeira indicação ao Oscar pelo atuação em 'Os Últimos Passos de um Homem' (1995), dirigido por Tim Robbins.
Ele ainda voltaria a ser indicado em outras duas oportunidades, por 'Poucas e Boas' (1999) e 'Uma Lição de Amor' (2001).
Antes de vencer seu primeiro Oscar, em 2004, Sean Penn ainda participaria de vários filmes importantes nesse meio tempo, como o suspense 'Vidas em Jogo' (1997) e o drama de guerra 'Além da Linha Vermelha' (1998).
Em 2001, Sean Penn participou de dois episódios da série 'Friends' (1994-2004), na qual interpretou Eric, noivo de Ursula Buffay (Lisa Kudrow).
Em 2003, Penn protagonizou o longa 'Sobre Meninos e Lobos', dirigido pelo Clint Eastwood, e faturou sua primeira estatueta do Oscar na categoria de Melhor Ator.
O segundo Oscar de Melhor Ator de Penn veio em 'Milk: A Voz da Igualdade', do diretor Gus Van Sant. O filme conta a história de Harvey Milk, um ativista americano que lutou pelos direitos dos gays e se tornou a primeira autoridade eleita a se assumir nessa condição na Califórnia.
Outros exemplos de filmes marcantes na carreira de Sean Penn são '21 Gramas' (2003), 'Árvore da Vida' (2011) e 'A Vida Secreta de Walter Mitty' (2013).
Além de sua atuação, Penn também se aventurou na direção, estando à frente de filmes como 'A Promessa' (2001) e 'Na Natureza Selvagem' (2007).
Crítico contundente da política externa dos Estados Unidos, foi um forte opositor da Guerra do Iraque. Ele também é conhecido por seu trabalho humanitário no Haiti, onde fundou a J/P Haitian Relief Organization após o terremoto devastador de 2010.
Sean Penn foi casado com a cantora Madonna. O relacionamento entre o ator e a Rainha do Pop foi conturbado, com rumores de maus tratos e agressões por parte de Penn.
Depois de se separar de Madonna, Sean Penn foi casado com a atriz Robin Wright, entre 1996 e 2010. Eles tiveram dois filhos juntos.