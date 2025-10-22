Tiago Abravanel vive nova fase com estreia e transformação

Em outubro, Tiago Abravanel estreou no espetáculo 'Wicked Brasil' como o Mágico de Oz em sessões especiais e únicas.
'Ontem foi minha estreia em Wicked como o grande Mágico de Oz, e meu coração tá quentinho de felicidade', escreveu o ator em sua rede social.
Além disso, Tiago Abravanel assumirá o papel de Shrek no musical, que estreia no Brasil em 2026, no Teatro Renault, em São Paulo.
Tiago também vem chamando atenção do público com seu processo de emagrecimento iniciado em setembro de 2025 por meio de mudanças na rotina e acompanhamento médico. Com dedicação, ele compartilhou os resultados, inclusive mostrando as roupas ficando mais largas.
'Um tempo atrás confesso que pensava que seria impossível uma transformação dessa, mas minha parceria com a Voy me fez enxergar que é, sim, possível e de maneira leve', escreveu o ator.
O artista contou que tem treinado ao menos cinco vezes por semana, assim como contado com a ajuda de medicamentos e de um profissional no processo. Ele já sente a diferença em seu corpo, e o emagrecimento é visível ao se olhar no espelho e reencontrar as pessoas.
O neto de Silvio Santos interpreta o personagem conde na peça “Drácula, um terror de comédia”, que está em cartaz em São Paulo. Antes disso, viveu uma mãe insegura por estar acima do peso em 'Hairspray', musical brasileiro.
Em entrevista à Revista Quem, ele comentou sobre o relacionamento aberto com o marido, Fernando Poli, com quem está há 10 anos e está casado desde 2022.
'É sobre a gente se respeitar, tanto as nossas individualidades, quanto as escolhas da nossa relação. Não é bagunça nesse sentido. O respeito é em primeiro lugar', afirmou.
Tiago iniciou sua carreira como ator em 2004 aos 17 anos, na peça teatral 'TeenBroadway'. Em seguida, atuou em diversas outras obras, como 'Avoar', 'Aroma do Tempo', 'O Gato Malhado' e a 'Andorinha Sinhá' e 'Pinóquio', entre outras.
Em 2007, integrou o elenco do musical 'Miss Saigon', onde atuou também como engenheiro. Além de estar, durante os anos de 2009 e 2010, no aclamado musical 'Hairspray', sob direção de Miguel Falabella.
A carreira de Tiago Abravanel abrange teatro, televisão, música, dublagem e empreendedorismo. Ele surgiu com destaque na mídia, quando protagonizou o espetáculo 'Tim Maia – Vale Tudo: O Musical', de 2011, papel que o projetou para a televisão.
Sua estreia na TV ocorreu em 2011, na novela 'Amor e Revolução', do SBT, emissora do eterno avô Silvio Santos, que enxergava muito talento em seu neto.
Além disso, esbanjou versatilidade a apresentar programas como o reality gastronômico 'Famílias Frente a Frente' (SBT) e o game show 'Popstar' (Globo).
Posteriormente, atuou em novelas da Globo como Salve Jorge, de 2012, e Joia Rara, 2013. Depois, esteve na série 'Chapa Quente', entre 2015 e 2016, e na novela 'Pega Pega' de 2017.
Também atuou como dublador, sendo a voz do protagonista Ralph na versão brasileira da animação 'Detona Ralph', de 2018.
Apresentou o game show 'Famílias Frente a Frente' e, em 2020, o neto de Silvio Santos integrou o elenco da novela 'As Aventuras de Poliana'.
Como empreendedor, Tiago Abravanel fundou a Tjama, marca de roupas e pijamas, e é sócio da rede de docerias Nanica.
Dessa forma, ele também trabalhou como radialista, ao apresentar o programa 'Papo de Almoço', na Rádio Globo, em 2017.
Participou de outros quadros televisivos como 'Dança dos Famosos', em 2013 e 2021, e o 'Show dos Famosos'. Também demonstrou ter versatilidade para outras áreas artísticas.
Em 2022, surpreendeu o público ao participar do 'Big Brother Brasil.' Naquela edição, fez parte do grupo 'Camarote', ao lado de outros famosos como Arthur Aguiar, Jade Picon, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada.
Desistiu do BBB22 no dia 27 de fevereiro de 2022, após sentir dificuldades em se encaixar no jogo e não priorizar um papel mais estratégico dentro da casa.
A participação foi um sonho realizado, com o objetivo de mostrar quem ele realmente era, para além da fama, segundo o próprio. No entanto, foi duramente criticado por não se entregar ao jogo e, por vezes, dificultar que o entretenimento acontecesse.
Nascido em 21 de outubro de 1987, Tiago é filho da diretora de teatro e proprietária do Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cintia Abravanel, com Paulo César Corte Gomes. Cíntia é filha do primeiro casamento do Senor Abravanel.
Dois anos depois, produziu, dirigiu e protagonizou o musical da Broadway 'Hairspray', no papel de Edna Turnblad.