Com parceiro incompatível, Mariana Rios luta para engravidar: “Chorando de dor”

Após se submeter a um procedimento de congelamento de óvulos, ela revelou que sentiu fortes dores na barriga que a levaram a um hospital.
Mariana contou que, após receber estímulo hormonal que gerou vários óvulos, foi aconselhada pelos médicos a permanecer em repouso e evitar exercícios.
Porém, ela relatou ter acordado dias depois com uma intensa dor abdominal que “nunca tinha sentido”.
“Mas foi um choro que a lágrima escorria, eu não tinha fôlego. Eu não conseguia respirar. Era uma dor abdominal muito grande, que eu não me mexia”, explicou.
No hospital, os médicos identificaram que Mariana sofreu uma torção no ovário, condição em que o órgão incha e gira, podendo até ser privado de circulação sanguínea.
“O meu ovário, de tão estimulado por conta dos hormônios, de tão inchado, ele torceu. Isso que aconteceu é muito preocupante”, detalhou. A atriz não precisou passar por cirurgia porque o quadro se estabilizou.
Semanas antes, Mariana Rios havia revelado que ela e seu namorado, João Luiz Diniz D’Avila, descobriram ter incompatibilidade genética, o que vinha impedindo uma gravidez.
A revelação da atriz de 39 anos foi feita em participação no podcast “Grande Surto”, apresentado por Fernanda Paes Leme.
A identificação da incompatibilidade genética do casal ocorreu durante testes com embriões gerados no processo de fertilização in vitro.
Os testes nos embriões que seriam implantados mostraram que Mariana Rios e João Luiz Diniz D’Avila são portadores do mesmo gene recessivo.
Esse fenômeno raro acontece quando os parceiros têm genes recessivos que, caso combinados, aumentam os riscos de problemas genéticos nos embriões.
No dia 23/04, Mariana Rios compartilhou vídeo no Instagram com desabafo sobre as dificuldades para engravidar.
“Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor”, declarou a atriz, que não conseguiu conter as lágrimas.
O vídeo fez parte do programa “Basta Sentir a Maternidade”, projeto criado por Mariana Rios para mulheres que tentam engravidar.
Mariana Rios Botelho nasceu no dia 04/07/1985 em Araxá, no interior de Minas Gerais. Ela é atriz, apresentadora, escritora e cantora.
Ela despontou na televisão com trabalho na série “Malhação”, da Rede Globo, entre 2007 e 2009, com a personagem Yasmin.
Mariana Rios já desempenhou diversos papéis destacados em novelas da Globo, como em “Araguaia”, de 2010, “Salve Jorge”, em 2012, e “Além do Horizonte”, de 2013.
Ela também mantém uma carreira de cantora e já apresentou programas como o “Superbonita” e “Se Arrume Comigo”, ambos no GNT.
Ela foi noiva do cantor Di Ferrero, mas a relação foi desfeita em 2013. Ela também namorou Patrick Bulus, Ivens Neto, Romulo Holsback e Lucas Kalil Aluani.
Mariana Rios namora o economista João Luiz Diniz D’Avila, conhecido como Juca Diniz, desde setembro de 2023.