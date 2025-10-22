O homem que simulou a morte para saber quem iria ao enterro

Um indiano de 74 anos chamado Mohan Lal enganou os amigos e familiares com uma pegadinha, no mínimo, sem graçaReprodução/Kevork Djansezian/AFP
O caso ocorreu em Kochi, no sul da Índia. O falso funeral seguiu todos os rituais religiosos da comunidade, incluindo um caixão com um lençol branco e guirlandas de flores por cimaReprodução/PxHere
O homem fingiu a própria morte simplesmente para ver quantas pessoas compareceriam ao funeral, o plano deu certo pois dezenas de pessoas estiveram presentesReprodução/X/@sapnamadan
No final da cerimônia, quando a procissão chegou ao crematório, o idoso se levantou do suposto local de descanso final e revelou estar vivoReprodução/ unsplash/ Mayron Oliveira
'Após a morte, as pessoas carregam o esquife, mas eu queria testemunhar isso eu mesmo e ver quanto respeito e afeto as pessoas me dão', contou Mohan Lal em uma entrevista à mídia local sobre o porque ele teria simulado a própria morteReprodução/X/@sapnamadan
Depois da revelação bombástica, uma esfinge foi queimada com homenagem simbólica, em seguida todos os presentes se reuniram em um banquete comunitárioReproducao
Mohan Lal é um ex-militar da Força Aérea Indiana, e alguns moradores relataram que Mohan é um pessoa muito respeitada na região em que mora, fato que explica o grande número de pessoas no velórioReprodução/Redes sociais
*Estagiário sob supervisão Roberto Fonseca