ÍNDIA

O homem que simulou a morte para saber quem iria ao enterro

Ex-militar da força aérea de 74 anos só revelou que estava vivo quando a cerimônia chegou ao crematório

Por Júlio Noronha*
Freepik

Pegadinha

Um indiano de 74 anos chamado Mohan Lal enganou os amigos e familiares com uma pegadinha, no mínimo, sem graça

 Reprodução/Kevork Djansezian/AFP

Índia

O caso ocorreu em Kochi, no sul da Índia. O falso funeral seguiu todos os rituais religiosos da comunidade, incluindo um caixão com um lençol branco e guirlandas de flores por cima

 Reprodução/PxHere

Falsa morte

O homem fingiu a própria morte simplesmente para ver quantas pessoas compareceriam ao funeral, o plano deu certo pois dezenas de pessoas estiveram presentes

 Reprodução/X/@sapnamadan

Revelação

No final da cerimônia, quando a procissão chegou ao crematório, o idoso se levantou do suposto local de descanso final e revelou estar vivo

 Reprodução/ unsplash/ Mayron Oliveira

Motivação

'Após a morte, as pessoas carregam o esquife, mas eu queria testemunhar isso eu mesmo e ver quanto respeito e afeto as pessoas me dão', contou Mohan Lal em uma entrevista à mídia local sobre o porque ele teria simulado a própria morte

 Reprodução/X/@sapnamadan

Comemoração

Depois da revelação bombástica, uma esfinge foi queimada com homenagem simbólica, em seguida todos os presentes se reuniram em um banquete comunitário

 Reproducao

Morador querido

Mohan Lal é um ex-militar da Força Aérea Indiana, e alguns moradores relataram que Mohan é um pessoa muito respeitada na região em que mora, fato que explica o grande número de pessoas no velório

 Reprodução/Redes sociais

Veja Mais

*Estagiário sob supervisão Roberto Fonseca

Saiba Mais