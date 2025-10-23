Flipar

Técnicas simples para atenuar o calor sem gastar muito

O verão começa no dia 21 de dezembro e, para amenizar o calor sem gastar muito com ar-condicionado, vale verificar estratégias úteis. Veja algumas dicas.

Pintura refletiva: tetos e fachadas recebem tintas térmicas que refletem a luz solar, diminuindo a transferência de calor para o interior.

O uso de fachadas ventiladas, com espaço de ar entre camadas externas e internas das construções, isola o calor e tem se tornado uma tendência. Painéis solares ficam com dupla função: além de gerar energia, criam sombra sobre os tetos, reduzindo a incidência calor direto.

Cada vez que volta o calorão, pessoas nas redes sociais divulgam ideias para refrescar sem gastar muito. Afinal, ar-condicionado custa caro na conta de luz.

Um vídeo que fez sucesso no YouTube em 2023 mostra como criar um 'ar-condicionado' caseiro usando uma caixa de isopor.

No tutorial, um homem usa uma caixa de isopor como a base dessa solução improvisada, mas também menciona que um pote ou balde com tampa pode ser utilizado.

Comece marcando o tamanho dos canos na lateral da caixa. Depois, use o estilete para cortar e encaixe os itens nos buracos correspondentes.

Depois, basta repetir o procedimento na parte superior da caixa de isopor, mas agora para inserir o miniventilador.

Para finalizar, coloque gelo dentro do 'ar-condicionado' caseiro para criar uma sensação de frescor no ambiente. Veja agora outras dicas caseiras para aliviar o calor dentro de casa!

Hidratação: Beber muita água nesses períodos mais secos é essencial para se manter hidratado, seja ela gelada ou não. Isso porque, segundo especialistas, o próprio corpo aquece o líquido que é ingerido.

Pano frio no corpo: Aplique um pano frio ou bolsas de gelo nos pulsos ou ao redor do pescoço para esfriar a temperatura do corpo.

Ventilador na janela: Embora você possa sentir mais conforto térmico quando o ventilador está voltado para você, ele, na verdade, não tem a capacidade real de esfriar o ambiente; ele apenas movimenta o ar.

Uma boa opção é posicionar o ventilador na direção da janela durante a noite, pois geralmente, nesse período, a temperatura fora do quarto é mais baixa do que dentro.

Isso permite que o aparelho expulse o ar quente para fora e deixe o ar mais fresco entrar, refrescando assim o ambiente.

Feche cortinas: Segundo especialistas, o ideal é fechar cortinas ou persianas para impedir que o sol entre diretamente e esquente o interior.

Outra opção é colocar cortinas que bloqueiam a luz para isolar o ambiente e diminuir os aumentos de temperatura ao longo do dia.

Feche portas: Se uma sala sem janelas ou ventilação não estiver sendo usada, feche a porta para restringir o ar fresco às partes da casa onde as pessoas estão presentes.

