Onkalo: Depósito vai armazenar resíduos radioativos por 100 mil anos na Finlândia

Chamado de 'Onkalo', a ideia consiste em uma espécie de depósito subterrâneo para guardar resíduos radioativos de forma segura por um período impressionante de 100 mil anos!
Para se ter uma ideia, essa duração corresponde a cerca de 4 mil gerações.
Cem mil anos atrás, por exemplo, a Terra era habitada por mamutes-lanosos, e os primeiros humanos começavam a se aventurar para além do continente africano.
O local será vedado para sempre, marcando um feito inédito na gestão responsável de energia nuclear.
O complexo subterrâneo está localizado próximo à usina nuclear de Olkiluoto, na cidade de Eurajoki, que fica a cerca de 270 km da capital Helsinque.
O termo Onkalo, que significa 'caverna' em finlandês, não é apenas simbólico, mas reflete a ambição do empreendimento.
Criado pela Posiva, empresa finlandesa especializada em gerenciamento de resíduos, o projeto consiste em uma complexa rede de túneis e câmaras escavados a 450 metros abaixo da superfície.
O depósito foi feito para suportar transformações geológicas e os efeitos do tempo por milênios.
Ao visitar o projeto antes do seu fechamento definitivo, uma jornalista da BBC relatou que o trajeto até a estação de serviço, localizada a 437 metros de profundidade, leva cerca de 15 minutos de carro.
Durante o percurso pelo túnel de 4,5 quilômetros, a repórter destacou as paredes formadas por rocha sólida e a iluminação escassa do ambiente.
Segundo ela, em certos trechos o piso fica úmido e coberto de lama, evidenciando as condições hostis do local e pouco adequadas para a presença humana.
Os resíduos nucleares serão selados em recipientes herméticos e colocados cuidadosamente em cavidades verticais.
Para assegurar máxima segurança e precisão, a operação será conduzida por robôs especialmente desenvolvidos, eliminando qualquer contato direto com humanos.
Essas precauções são fundamentais para isolar o material radioativo a fim de proteger o meio ambiente a longo prazo.
O projeto ambicioso fortalece o compromisso da Finlândia com a sustentabilidade e já recebeu elogios da comunidade internacional por sua visão inovadora.
Com 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e qualidade de vida elevada.
O país fica localizado no norte da Europa e faz fronteira com Suécia, Noruega e Rússia.
Por abrigar uma grande quantidade de lagos e florestas, a Finlândia ganhou o apelido de 'terra dos mil lagos'.
Sua capital, Helsinque, é uma charmosa cidade costeira que mistura modernidade com tradições nórdicas.
Além disso, o país também é famoso por seu sistema educacional exemplar e alto índice de felicidade, liderando frequentemente rankings globais neste segmento.
O inverno rigoroso da Finlândia é compensado pela beleza das auroras boreais e pelas longas noites de verão, marcadas pelo fenômeno do sol da meia-noite.
A Finlândia também tem uma rica herança cultural, com as tradições dos sámi, o povo indígena do norte da Escandinávia, e uma paixão nacional pela sauna.
O país é uma democracia parlamentar e membro da União Europeia desde 1995. Também é reconhecida por sua política de igualdade e sustentabilidade.