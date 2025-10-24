Parece até ficção, mas aconteceu de verdade: australianos entraram em guerra com emus e as aves venceram!

O evento inusitado (ou grotesco, para dizer o mínimo!) aconteceu no ano de 1932. E deu o que falar, mesmo numa época ainda distante da internet.
O conflito sui generis transcorreu no Oeste do país, quando 20 mil emus migraram atrás de alimentos.
Nativas das áreas centrais da Austrália, as aves assemelhadas aos avestruzes invadiram as fazendas.
Os emus foram atraídos para esses locais ao identificarem neles a presença abundante de água e trigo.
Os animais promoveram uma devastação nessas fazendas, onde havia estoque de trigo por conta de problemas econômicos advindos da Grande Depressão de 1929.
Os proprietários dessas terras eram em boa parte soldados veteranos da Primeira Guerra Mundial que foram incentivados pelo governo a plantar trigo na região.
Esses fazendeiros viram-se indefesos diante da 'tropa' de emus famintos e foram atrás de socorro governamental.
O ministro da defesa George Pearce enviou às áreas tomadas pelos emus um grupamento militar a fim de dizimá-los.
A tropa foi a campo munida de duas metralhadoras Lewis e munição de dez mil cartuchos.
A certeza de que o adversário seria facilmente abatido transformou-se rapidamente em um vexame histórico. Muito velozes (capazes de atingir até 48 km/h), os emus surpreenderam os atiradores ao seguirem correndo mesmo após serem alvejados. Resultado ao fim do primeiro dia: apenas uma dúzia de aves abatidas.
A batalha se arrastou pelos dias seguintes, com uma tentativa de emboscada malsucedida após a metralhadora falhar. A ideia era surpreender um grupo de mil emus.
Os emus tinham sua estratégia natural. O major G.P.W. Meredith, líder da operação, relatou que os rebanhos contavam com um líder responsável por vigiar o ambiente enquanto os outros 'realizam suas obras destrutivas'. Em caso de sinal de perigo, as aves iniciavam fuga em massa.
Diante desses fracassos, o destacamento decidiu recorrer a uma nova estratégia: o uso de caminhão. A investida motorizada foi um fiasco, pois o caminhão não conseguia competir em velocidade com os emus e a artilharia não demonstrou competência suficiente.
Após a série de derrotas para as peculiares aves de 1.80 metro de altura, Meredith e o governo capitularam.
A 'Grande Guerra aos emus' foi satirizada à época. Teve até ilustração de uma ave com vestes militares.