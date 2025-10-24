Afastada do cinema desde, Susan Sarandon brilha no teatro

Susan Abigail Sarandon nasceu em 4 de outubro de 1946, no bairro de Jackson Heights, na em Nova York, Estados Unidos. Ela é a mais velha de nove irmãos, filha de Phillip Leslie Tomalin e de Lenora Marie Criscione.
Sarandon se formou na Catholic University of America, em Washington, D.C., onde se formou em artes dramáticas em 1968. Durante a faculdade, conheceu Chris Sarandon, com quem se casou em 1967. Ele também era estudante de teatro. Os dois se divorciaram em 1979, mas Susan manteve o nome artístico “Sarandon”.
Nos anos 1980, teve relacionamento com o diretor Louis Malle, com quem trabalhou em alguns filmes, e, posteriormente, com o diretor italiano Franco Amurri, com quem teve sua filha Eva Amurri, nascida em 1985.
Teve um relacionamento com o ator Tim Robbins de 1988 até 2009, com quem teve dois filhos: Jack Henry, nascido em 1989 e Miles Guthrie, nascido em 1992. Seu relacionamento público mais recente foi com Jonathan Bricklin entre 2010 e 2015.
Atuou também em novelas e programas de televisão, como “A World Apart” e “Search for Tomorrow”. Seu primeiro papel de destaque no cinema surgiu em 1970 no filme “Joe - Das Drogas à Morte”. No início da década de 1970, ela participou de filmes de menor escala e fez aparições pontuais até conquistar papéis de maior visibilidade.
Um de seus papéis mais icônicos veio em 1975, quando interpretou Janet Weiss no musical de horror cult “The Rocky Horror Picture Show”.
Nos anos seguintes, ela participou de filmes como “Menina Bonita” em 1978 e “Atlantic City” em 1980, este último lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar.
Na década de 1980, ela atuou em “As Bruxas de Eastwick” e em “Sorte no Amor”, produção em que conheceu Tim Robbins, seu ex-marido.
Atuou em filmes, como “Thelma e Louise”, no qual interpretou Louise, uma garçonete quarentona que, junto com sua amiga Thelma, foge em busca de algo novo. Por esse papel, recebeu mais uma indicação ao Oscar.
Pelo filme “O Óleo de Lorenzo” também foi indicada ao Oscar. No longa, interpreta Michaela Odone, uma mãe dedicada que, junto com o marido Augusto, luta desesperadamente contra a doença progressiva e incurável de seu filho Lorenzo, a adrenoleucodistrofia.
Outro filme que lhe rendeu uma indicação foi “O Cliente”, no qual interpreta Reggie Love, uma advogada que aceita proteger um garoto de 11 anos, Mark Sway, que testemunhou o suicídio de um mafioso. Reggie se vê determinada a salvar o menino da máfia e de um promotor ambicioso
Em 1996, venceu o Oscar de Melhor Atriz ao interpretar a freira Helen Prejean no filme “Os Últimos Passos de um Homem”.
O longa acompanha a Irmã Helen Prejean, uma freira católica que se torna a guia espiritual de Matthew Poncelet, interpretado por Sean Penn, um preso condenado à morte. Ela o visita regularmente e luta para evitar sua execução e acabam por desenvolver uma relação complexa.
Outro papel de destaque foi no filme “Lado a Lado” como Jackie Harrison, uma mãe divorciada que inicialmente é contra a nova namorada de seu ex-marido, Isabel Kelly, interpretada por Julia Roberts. Entretanto, o diagnóstico de que Jackie está com câncer terminal muda tudo.
Na televisão, teve participações em séries populares, por exemplo, fez um papel em “Friends” em 2001 e em “Malcolm” em 2002. Além de protagonizar filmes para TV como “Você Não Conhece Jack”.
Ao longo da carreira, ela também atuou na Broadway, estreando em “An Evening with Richard Nixon” e retornando em 2009 com “Exit the King”. Em 2025, fez sua estreia teatral no Reino Unido com a peça “Mary Page Marlowe” no Old Vic.
Além de atriz, Susan é conhecida por seu ativismo social e político. Em 1999 foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF, e em 2006 recebeu o prêmio humanitário da Action Against Hunger. Em 2015, participou pessoalmente de operações de resgate de refugiados sírios na ilha de Lesbos, na Grécia.
Inclusive, a United Talent Agency, uma das maiores agências de talentos de Hollywood, deixou de representar em 2023, após declarações feitas pela atriz em um comício pró-Palestina. A atriz fazia parte do quadro de clientes da UTA desde 2014.
Em entrevista ao The Times em 2024, a atriz disse: “Fui dispensada pela minha agência, meus projetos foram cancelados. Fui usada como exemplo do que não se deve fazer se você quiser continuar trabalhando.” Então, questionada se voltaria a receber um grande papel no cinema, ela respondeu: “Não sei. Não em Hollywood”.
Seu último blockbuster foi 'Besouro Azul” em 2023, mas desde então, atuou em outros projetos, como no filme “Batalhão 6888”, da Netflix.