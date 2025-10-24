Grandes bateristas da história: morte precoce de Taylor Hawkins chocou o meio musical

Ele estava com a banda em Bogotá, na Colômbia, para um show no festival Estéreo Picnic. E depois viria ao Brasil para o Lollapalooza, em São Paulo.
Taylor foi encontrado morto no quarto de hotel. Um exame toxicológico preliminar apontou que havia 10 substâncias diferentes em seu organismo — entre elas maconha (THC), opioides, benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos.
Em 2001, Taylor tinha sofrido uma overdose que o deixou em coma por duas semanas no hospital. Em depoimento ao documentário 'Foo Fighters - Back e Forth', ele admitiu que tinha um problema com álcool e drogas.
Em 2018, em outra entrevista, ele disse que após receber uma droga na dose errada, caiu em si e mudou. E afirmou que não era exatamente um 'viciado'.
A Foo Fighters foi formada em 1994 por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, quando a banda acabou após o suicídio do vocalista Kurt Cobain. Dave passou a ser vocalista e William Goldsmith foi o primeiro a assumir a bateria. Mas a pressão era grande e ele saiu em 1997.
Taylor Hawkins, que tocava com Alanis Morissette, se ofereceu para ingressar na Foo Fighters e segurou a onda, sendo admirado e elogiado por isso. Os dois tornaram-se grandes amigos e Dave chegou a chamá-lo de 'amor da minha vida'.
Taylor Hawkins também cantava. Várias vezes foi ao microfone, trocando de posição com Dave Grohl, que assumia a bateria.
Na Foo Fighters, Taylor entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2021.
Em 16/3, uma foto publicada no instagram da banda mostrava o baterista com os cabelos esvoaçantes num telão. E o público comentou: 'Taylor tem cabelos perfeitos'
Veja uma lista com nomes de grandes bateristas que marcaram a história da música mundial.
John Bonham (1948-1980) - O músico britânico já era conhecido antes de ingressar na banda Led Zepellin (1968), mas foi no grupo que ele se projetou mundialmente. Chamado de Bonzo, é a grande referência entre os bateristas no planeta.
Keith Moon (1946-1978) - O músico inglês tinha o apelido de 'Moon, The Loon' (o lunático), pelo comportamento excêntrico. Mas era uma fera na bateria, prestigiado pelo estilo inovador que imprimiu na banda The Who.
Ginger Baker (1939-2019) - O músico inglês ficou famoso na banda Cream (1966 a 1968), e depois na Blind Faith. Nos anos 1970 montou sua própria banda: Ginger Baker's Air Force. Admirado pelo virtuosismo, técnica e uso de tímpanos e outros instrumentos de percussão como nunca havia sido feito no rock.
Neil Peart (1952-2020) - O músico canadense foi baterista da banda de rock progressivo Rush, com performances ágeis e enérgicas. Muitas vezes foi premiado. Destacou-se ainda por ser o letrista da banda.
Hal Blaine (1929-2019) - O músico americano ficou conhecido na banda The Wrecking Crew. Mas teve uma carreira marcada também por acompanhar outros grandes artistas, como Elvis Presley, John Denver e Simon & Garfunkel. Está no Hall da Fama do Rock.
John Jabo Starks (esquerda) e Clyde Stubblefield - A dupla americana tocou com James Brown (1933-2006) na lendária performance da música 'Funky Drummer' (1970), uma das mais sampleadas de todos os tempos. Clyde morreu em 2017, aos 73 anos. Jabo morreu em 2018, aos 79 anos.
Gene Krupa (1909-1973) - O músico americano foi influente baterista de jazz, com formação tão sofisticada que deu aulas a Peter Criss, ex-baterista do Kiss. Nos anos 1940, tocou com Benny Goodman e Tommy Dorsey.
John 'Mitch' Mitchell (1946-2008) - O baterista britânico é conhecido por tocar com o mítico guitarrista Jimi Hendrix ( 1942-1970). Mesmo após a morte de Hendrix, ele finalizou gravações que haviam sido iniciadas.
Al Jackson Jr (1935-1975) - O músico americano foi baterista, produtor e compositor. Ele fundou o M.G.s, grupo de estúdio que trabalhava para a Stax Records e fabricava os seus próprios instrumentos.
Benny Benjamin (1925-1969) - Apelidado de Papa Zita, o músico americano foi baterista da banda The Funk Brothers, no Motown, estúdio que teve papel preponderante no lançamento de artistas negros e na luta contra a discriminação racial.
Charlie Watts (1941-2021) - O músico britânico, oriundo do Blues, migrou para o rock a convite de Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones na formação original da banda Rolling Stones. Ele nunca saiu. Foi a alma da banda na bateria, desde 1963 até sua morte.