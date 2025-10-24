Alice Wegmann retorna às telas da TV Globo e fala sobre a vida amorosa

'Estudamos juntos na faculdade e temos diversos amigos em comum. O que mais admiro nele é ser uma pessoa que pensa, cria e realiza! Imaginar é bom, mas ver algo tomando forma - como movimentar 2 milhões de pessoas em Copacabana num show gratuito -, é mágico! Ele tem esse dom desde adolescente. E tenho certeza que ainda vai contribuir muito para cultura do nosso país…', disse a atriz ao GSHOW.