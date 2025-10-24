Flipar

Alice Wegmann retorna às telas da TV Globo e fala sobre a vida amorosa

Alice Wegmann se despediu de Solange Duprat em 'Vale Tudo' como um dos destaques do remake, mas retorna às telas da Globo a partir de 23 de outubro com a terceira temporada da série 'Rensga Hits'.

Ela também mudará o visual para interpretar seu próximo papel, que será mais sombrio e exigirá mudanças no corte e na cor do cabelo.

'Sou grata por ter me encontrado com a Solange durante este ano. Mas, sendo sincera, a maturidade na carreira deixa as despedidas mais leves. Antes, vivia lutos ao me despedir dos personagens. Agora, agradeço, tomo um bom banho de mar e parto para a próxima com alegria', disse ao GSHOW.

Em 'Vale Tudo', Alice se destacou ao lado de Humberto Carrão devido à intensa química entre eles, que conquistou o público ao longo da trama.

Um dos momentos mais emocionantes da trama ocorreu quando Solange cortou o cabelo de Afonso, que havia sido diagnosticado com leucemia.

A autora da novela, Manuela Dias, rasgou elogios à dupla de atores: 'Escrever para Alice Wegmann e Humberto Carrão é uma experiência difícil de dar conta em texto. Me sinto privilegiada de escrever para esses dois. Obrigada por me inspirarem diariamente'.

Surgiram boatos sobre um possível romance entre Alice e Humberto Carrão, mas ambos negaram, afirmando ser apenas amigos.

Alice, porém, já teve envolvimento com o ator João Vicente de Castro.

Ela agora namora o empresário Luiz Guilherme Niemeyer, sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer.

Eles se conheciam há anos, começaram como amigos e depois engataram um relacionamento.

'Estudamos juntos na faculdade e temos diversos amigos em comum. O que mais admiro nele é ser uma pessoa que pensa, cria e realiza! Imaginar é bom, mas ver algo tomando forma - como movimentar 2 milhões de pessoas em Copacabana num show gratuito -, é mágico! Ele tem esse dom desde adolescente. E tenho certeza que ainda vai contribuir muito para cultura do nosso país…', disse a atriz ao GSHOW.

Sobre a maternidade, Alice diz ter vontade de ser mãe, mas não no momento, já que planeja focar em viagens e novos trabalhos antes de se dedicar à família.

Alice Wegmann CorrÃªa nasceu em 3 de novembro de 1995 no Rio de Janeiro. Filha de Paulo CorrÃªa e Adriana Wegmann (foto), e irmÃ£ de Marcos Wegmann, passou parte da infÃ¢ncia em Campinas e Salvador.

Ela se formou em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela PUC-Rio, curso iniciado em 2013 e concluído em 2018.

Alice entrou para o teatro Tablado em 2007 e cursou teatro por quatro anos. Lá, ela atuou em várias peças até 2010. Em 2011, estreou na TV na 18ª temporada de 'Malhação'.

Depois interpretou Sofia em 'A Vida da Gente' (2011) e retornou à 20ª temporada de 'Malhação' como a protagonista Lia Martins, adolescente rebelde que viveu um triângulo amoroso com Dinho e a melhor amiga.

Estreou no horário nobre na segunda fase de 'Em Família' (2014) como a jovem Shirley e, em 2015, interpretou Daniele em 'Boogie Oogie', personagem que retorna ao Brasil após morar na Argentina, se apaixona e descobre gravidez envolvendo parentesco inesperado.

Entre 2016 e 2017, atuou em 'Ligações Perigosas' e 'A Lei do Amor'. Em 2018, protagonizou 'Onde Nascem os Fortes' como Maria, heroína que rompe o estereótipo de mocinha ao investigar o desaparecimento do irmão gêmeo.

Ainda na TV Globo, participou da novela das 18h, “Órfãos da Terra”, como Dalila, a vilã que não fazia de tudo para separar os protagonistas Jamil e Laila e vingar a morte de seu pai, o Sheik Aziz.

Alice entrou para a lista 'Under 30' da revista Forbes como um dos destaques brasileiros de até 30 anos na categoria 'Artes Dramáticas' em 2019.

No Globoplay, protagonizou a série 'Rensga Hits' como Raíssa Medeiros, jovem que abandona o noivo no altar e decide seguir o sonho de ser cantora sertaneja. Inspirada em Marília Mendonça, Raíssa vive rivalidade com Gláucia (Lorena Comparato) e romance com Enzo (Maurício Destri).

Participou também da série 'Justiça 2', no Globoplay, como Carolina, jovem contadora que retorna à cidade natal por motivos financeiros e enfrenta quem a prejudicou na adolescência.

Após 12 anos na TV Globo, Alice assinou com a Netflix e participou da série 'Senna', sobre Ayrton Senna, como Lilian Vasconcellos, primeira e única esposa do piloto, vivido por Gabriel Leone.

No cinema, Alice se destacou em papéis variados. Em 2016, viveu Diana em 'Tamo Junto', e em 2017, Alice em 'O Rastro'. Em 2024, estrelou 'A Vilã das Nove' como Débora, e em 2025 deu vida a Luiza Trindade em 'Rio de Sangue', médica que atua em uma ONG em territórios indígenas e enfrenta sequestro por garimpeiros.

