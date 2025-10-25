Arqueólogos encontram ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. AlÃ©m disso, conta com belos canais, museus e uma rica heranÃ§a histÃ³rica.
Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.
Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.
Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca
Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como 'extraordinária'. 'É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história', disse Nancy.
Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.
Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época.
Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.
Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.
'O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusão de ossos pode ter sido uma solução econômica, ou eles podem ter servido a um propósito relacionado ao comércio ou atividade conduzida aqui', afirmou a arqueóloga líder.
De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.
A um jornal local, a vereadora de patrimônio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que 'este é um achado incrivelmente fascinante'. 'Ele demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a história da nossa cidade', concluiu ela.
Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.
Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos.
A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a 'Guerra dos Oitenta Anos', quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis.
Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.
O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.
Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.
O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.
A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.
Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.