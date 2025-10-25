Katy Perry surpreende fãs: ‘Não estou mais solteira’

A fala de Katy veio após flagras com Justin Trudeau, 53, ex-primeiro-ministro do Canadá. Os dois foram vistos trocando beijos e carinhos em um passeio de iate. O clima, um tanto quanto propício, levantou suspeitas de um namoro oficial.
Os rumores de affair entre Katy e Trudeau começaram em julho, quando jantaram juntos no Canadá. Na época, a cantora estava em turnê no país. Desde então, foram vistos em momentos descontraídos, como passeios com a cachorrinha dela.
Trudeau também marcou presença na área VIP de um show da “The Lifetimes Tour”. A proximidade entre os dois chamou atenção dos fãs e da mídia. A relação, antes especulada, agora parece ganhar contornos mais sérios.
Katy Perry, aliás, completa 41 anos neste 25/10/2025. Apaixonada pelo Brasil, ela protagonizou um dos momentos mais emocionantes de sua passagem pelo país. Durante o primeiro show solo da 'The Lifetimes Tour', em Curitiba, a cantora chamou ao palco um fã que havia perdido a mãe dez dias antes.
Ao atender a um pedido escrito em cartaz, Katy dedicou a canção 'Only Love' à mãe do rapaz, Cristian, e o abraçou diante de milhares de pessoas, arrancando lágrimas da plateia. A artista reforçou palavras de conforto e também se emocionou ao cantar 'Never Really Over' e 'All The Love', faixa de seu novo álbum, '143'.
O gesto tocou fãs presentes e repercutiu nas redes sociais. Mas essa é apenas uma página na trajetória marcante da carreira de Katy Perry…
Dias após o anúncio do fim do casamento com o ator Orlando Bloom, a estrela pop já comovera os fãs na internet ao surgir em vídeo chorando durante show no Adelaide Entertainment Centre, na Austrália. As imagens circularam na rede social X, o antigo Twitter.
De acordo com o tablóide inglês “The Sun”, Bloom foi visto em clima de romance com uma mulher durante o luxuoso casamento do empresário Jeff Bezos com a jornalista Lauren Sánchez.
Orlando Jonathan Blanchard Bloom nasceu na cidade de Canterbury, na Inglaterra, no dia 13/01/1977.
Ele alcançou o estrelato ao interpretar o personagem Legolas na premiada trilogia de “O Senhor dos Anéis”, sucesso de bilheteria.
Outro papel muito conhecido de Bloom é o do jovem ferreiro Will Turner, um dos protagonistas da série de filmes “Piratas do Caribe”, ao lado de Johnny Depp.
Bloom também deu vida ao personagem Paris no épico “Tróia”, baseado no poema “Ilíada”, de Homero. Porém, ele já declarou em entrevistas que detestou participar dessa produção. 'O filme é ótimo. Tinha Brad Pitt, Eric Bana e Peter O'Toole. Mas como eu vou fazer esse personagem? Ele é contra tudo que eu sinto dentro de mim', declarou à revista “Variety”.
Em 2024, Orlando Bloom foi protagonista do suspense psicológico “The Cut”, em que faz um boxeador que deixa a aposentadoria de lado em busca de um título. O elenco conta ainda com John Turturro e Caitriona Balfe.
Antes da união com Katy Perry, o ator foi casado com a modelo russa Miranda Kerr, com quem teve o filho Flynn, em 2011.
Já Katy Perry tem uma carreira sólida na música pop. Ela teve uma passagem marcante pelo Brasil com show no Rock in Rio. No período, a cantora fez uma participação especial no programa 'Estrela da Casa', da TV Globo, apareceu na sacada do Copacabana Palace segurando uma bandeira do Brasil e distribuiu pizza para quem estava na porta do hotel.
Em 20/09/2024, mesmo dia de sua apresentação no Rock in Rio, a cantora lançou seu novo álbum, intitulado '143'. O último disco lançado pela artista havia sido 'Smile', de 2020.
Katheryn Elizabeth Hudson, mais conhecida como Katy Perry, nasceu em Santa Bárbara, Califórnia, em 25 de outubro de 1984. Ela é uma das artistas pop mais influentes do mundo, conhecida por seu estilo extravagante, performances enérgicas e uma série de hits.
Crescida em um lar religioso - seus pais eram pastores pentecostais -, Perry começou sua carreira cantando em corais de igrejas. Em 2001, ela lançou um álbum de música gospel sob o nome Katy Hudson, mas o projeto não obteve sucesso comercial.
Posteriormente, ela adotou o nome artístico de Katy Perry, incluindo o sobrenome de solteira de sua mãe para se distanciar do primeiro fracasso e criar uma nova identidade.
O grande sucesso de Perry veio em 2008 com o lançamento de seu segundo álbum, 'One of the Boys', que incluiu o single 'I Kissed a Girl'. Outros hits do álbum, como 'Hot N Cold' e 'Waking Up in Vegas', cimentaram seu lugar na música pop.
Seu terceiro álbum de estúdio, 'Teenage Dream', de 2010, foi ainda mais impactante, consolidando sua fama global e a tornando uma referência no pop. Com ele, Perry se tornou a primeira mulher, e a segunda artista depois de Michael Jackson, a emplacar cinco singles de um mesmo álbum no topo da Billboard Hot 100.
Em 2013, Katy lançou 'Prism', que incluiu sucessos como 'Roar' e 'Dark Horse'. O álbum foi mais introspectivo e inspirador, refletindo uma fase mais madura de sua carreira.
Além de sua carreira musical, Katy Perry também se destaca por sua presença marcante no palco. Ela é conhecida pelos shows cheios de elementos visuais, figurinos extravagantes e performances teatrais.
Em sua apresentação no Super Bowl de 2015, a final do futebol americano, ela desfilou montada em um leão mecânico gigante ao som de 'Roar'.
Em 2020, seu sexto álbum de estúdio, 'Smile', refletiu sua jornada emocional, especialmente após ter passado por momentos desafiadores em sua vida pessoal.