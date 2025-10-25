Saiba quantos passageiros podem ser transportados no ônibus mais longo do mundo

Foi o caso do DAF Super CityTrain, o ônibus mais longo já construído, com 32,2 metros de comprimento.
Este ônibus gigante foi fabricado na Holanda em 1989 e tinha capacidade para 350 passageiros.
Originalmente, o DAF Super CityTrain foi projetado para operar em Kinshasa, na República Democrática do Congo.
O ônibus enfrentou desafios como infraestrutura inadequada, manutenção cara e necessidade de motoristas especializados, sendo retirado de circulação pouco tempo depois.
Mesmo assim, o DAF Super CityTrain entrou para o Guinness Book e influenciou projetos futuros. Veja outros modelos que surgiram a partir do maior ônibus já feito!
Youngman JNP6250G (China) – Comprimento: 25 metros; Capacidade: Não informada. Opera em larga escala em cidades como Pequim.
AutoTram Extra Grand (Alemanha) – Comprimento: 30,7 metros; Capacidade: 256 passageiros. Foi um modelo experimental, nunca posto em circulação totalmente.
Volvo Gran Artic 300 (Brasil) – Comprimento: 30 metros; Capacidade: 300 passageiros. Usado em sistemas BRT brasileiros, como em Curitiba e Goiânia.
Esses ônibus extralongos são vantajosos por sua alta capacidade de transporte, reduzindo frota e emissões de gases poluentes.
Por outro lado, eles exigem infraestrutura adequada, manutenção especializada e adaptação urbana.
Atualmente, a indústria investe em modelos sustentáveis (elétricos/hidrogênio), como os da BYD, Mercedes-Benz e Volvo, focando em eficiência energética.
A história dos ônibus começou no início do século 19, quando surgiram os primeiros veículos de transporte coletivo puxados por cavalos.
Hoje populares no mundo todo, alguns modelos viraram até atração turística. Um dos mais reconhecidos mundialmente é o Routemaster, de Londres, lançado em 1956.
Em Curitiba, no Brasil, o sistema de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) foi pioneiro e inspirou projetos em outras cidades globais.
Em alguns países, como a Índia, os ônibus são decorados com cores vibrantes e adornos artísticos, refletindo a cultura local.
Representando a nova geração dos ônibus elétricos, o BYD K9 é um dos mais vendidos no mundo, e já opera em cidades como São Paulo, Bogotá e Los Angeles.