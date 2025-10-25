Maior produtora de flores do Brasil, Holambra tem campos coloridos e eventos festivos que conquistam os turistas

O evento é anual e atrai turistas de todo o Brasil, sempre com novidades e tendências em flores e plantas ornamentais, além de oferecer uma imersão na cultura holandesa, com gastronomia, danças típicas e atividades para toda a família.
A cidade de Holambra foi fundada por imigrantes holandeses no final da década de 40. Em consequência da devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, a imigração foi estimulada pelo governo holandês.
Assim, o Brasil foi o país escolhido por milhares de imigrantes por ser o único a permitir a imigração em grupos. Inclusive, o nome “Holambra” surgiu da junção de Holanda, América e Brasil.
As calçadas possuem símbolos holandeses, como o tamanco, moinho e tulipas. Além disso, prédios comerciais têm arquitetura colonial holandesa, famosa por suas cores e formas.
Vários restaurantes têm em seus cardápios pratos típicos da Holanda. O turista pode encontrar pratos com temperos especiais holandeses, como, por exemplo, os famosos salsichões, doces feitos à base de flores, e muito mais.
A cidade produz artesanalmente o stroopwafel, doce típico holandês. Você pode encontrá-lo com sabores de caramelo (original), café, chocolate, limão e abacaxi com gengibre. Todas levam um toque especial de canela.
O projeto inicial dos imigrantes holandeses era fazer de Holambra a maior produtora de leite da região, e não de flores. Entretanto, por problemas relacionados ao clima, o gado vindo da Holanda não se adaptou e toda a produção fracassou.
Enfim, com a chegada de famílias produtoras de flores, a história de Holambra começou a mudar. Assim, as flores começaram a ser produzidas na cidade no final da década de 1960.
Holambra é responsável pela produção e comercialização de aproximadamente 40% de todas as flores e plantas ornamentais produzidas no Brasil.
O principal evento do calendário de Holambra é justamente a Expoflora, a maior exposição de flores da América Latina. Em um mês de festa, a cidade recebe cerca de 300 mil visitantes, aproximadamente 30 vezes o número total de habitantes.
E a chuva de pétalas de flores é um dos destaques. Muitos consideram o momento mais emocionante da Expoflora, quando milhares de pétalas coloridas são lançadas sobre o público. O espetáculo simboliza boas-vindas e sorte, encantando visitantes com um show de cores e perfumes.
E foi esse evento que projetou Holambra como a Capital Nacional das Flores. A Expoflora reúne milhares de espécies de flores, mostras de paisagismo, danças folclóricas holandesas, shows e desfiles de carros alegóricos.
O Shopping das Flores é um dos espaços mais visitados da Expoflora, reunindo milhares de espécies e arranjos florais para venda. Lá, os visitantes podem adquirir desde mudas e vasos até plantas ornamentais raras e produtos de jardinagem.
Durante a Expoflora, floristas e artistas criam arranjos florais ao vivo, exibindo técnicas de design e combinação de cores. Essas apresentações encantam o público e inspiram visitantes a reproduzirem composições em casa.
No Brasil, a orquídea azul é produzida em Holambra. A técnica de deixar a flor nessa tonalidade foi aperfeiçoada e patenteada pelo engenheiro agrônomo Marcos Alexandre. E lá, em Holambra, em seu sítio, são produzidas as flores de coloração azulada.
A Expoflora dedica amplas áreas ao paisagismo e à jardinagem, com jardins temáticos e projetos criativos assinados por profissionais renomados. Essas exposições mostram tendências, técnicas sustentáveis e ideias para embelezar espaços urbanos e residenciais.
A Expoflora também é famosa por sua gastronomia, que inclui doces típicos da culinária holandesa. Entre os mais procurados estão os stroopwafels, poffertjes e tortas artesanais, que celebram as tradições de Holambra.
Outro evento em Holambra é o Encontro de Veículos Antigos. Anualmente, a cidade reúne mais de 200 automóveis e expositores vindos de todo o Brasil, muitos deles com placas pretas, que sinalizam carros de colecionadores.
No mês de dezembro, Holambra recebe um dos eventos mais lindos do Brasil, o Noeland. O local onde é realizado se transforma com mais de seis milhões de luzes de led, dezenas de figuras robotizadas em tamanho real. Além de peças natalinas.
O Veiling Holambra é hoje um moderno complexo que detém 45% da comercialização de flores e plantas no Brasil. São cerca de 3.500 tipos com diferentes cortes, tamanhos de vaso, cores e apresentações. O leilão permite a venda de grandes lotes com rapidez.
Holambra é um dos 29 municípios paulistas considerados Estância Turística pelo Estado de São Paulo. Esse status, que chegou em 1998, faz com que a cidade receba uma maior verba para promover o turismo regional.
O Moinho dos Povos Unidos é o maior moinho típico de grãos da América Latina e foi construído em 2008 para celebrar o aniversário de 60 anos da imigração holandesa.
São cinco andares abertos para visitação que contam a história dos imigrantes, da construção de moinhos holandeses e deste próprio moinho. Ele tem 38 metros de altura e lá de cima permite uma vista privilegiada da cidade.
A cidade promove a Corrida do Rei, ou seja, uma prova de pedestrianismo que passa pelos principais pontos turísticos. A festa continua com apresentações em frente ao Moinho dos Povos Unidos, ponto de partida e chegada da corrida.
A cidade também produz cachaça no Rancho da Cachaça, que funciona como pousada e restaurante. Desde o século XX, a família proprietária cultivava laranjas e cana-de-açúcar para comercialização.
O Lago Vitória Régia, em Holambra, tem uma bela paisagem onde vivem animais que chamam a atenção dos visitantes, como patos e capivaras. Um lugar perfeito para contemplação e descanso.
