Inteligência Artificial cria vídeo falso e casal viaja 370 km até teleférico que não existe

O suposto passeio chamado 'Kuak Skyride' na verdade não existia. O vídeo que eles viram havia sido gerado por inteligência artificial.
O vídeo, que circulou em redes sociais e em um noticiário local, mostrava uma repórter fictícia entrevistando turistas e filas em uma bilheteria.
A idosa, que não percebeu que o conteúdo era falso, ficou frustrada e até mencionou processar a 'jornalista', mas foi informada de que a pessoa no vídeo também era uma criação digital.
Autoridades locais confirmaram que o teleférico nunca existiu e alertaram sobre a importância de verificar informações antes de compartilhá-las.
'Eu fiquei chocada... Expliquei para a senhora que aquele vídeo era (feito por IA), não era real', relatou a funcionária de um hotel da região.
A polícia informou que não houve denúncias formais, mas medidas podem ser tomadas caso o conteúdo cause alarme público.
'Até o momento, não recebemos nenhum relato envolvendo perdas, fraude ou preocupação pública relacionada ao vídeo viral gerado por IA', disse Ahmad Salimi Md Ali, chefe interino da polícia distrital de Baling.
Para curtir o 'passeio fake', o casal viajou de Kuala Lumpur, capital da Malásia, até a cidade de Pengkalan Hulu, que fica no oeste do país.
Recentemente, vídeos hiper-realistas criados com inteligência artificial se espalharam pelas redes sociais, muitos feitos com o Veo 3, modelo pago lançado pelo Google em maio.
Enquanto algumas criações são claramente fictícias, como paródias históricas ou religiosas, outras simulam entrevistas e podcasts de forma tão realista que confundem os usuários.
Embora alguns espectadores consigam identificar sinais de IA, como olhares vagos e fala robotizada, muitos se impressionam com o realismo.
O Veo 3 está disponível para assinantes do Google AI a partir de R$ 96,99 ao mês e permite gerar vídeos a partir de textos curtos, incluindo áudios, diálogos e ruídos.
Para produções mais complexas, a ferramenta Flow possibilita controle de câmera, edição e transições entre cenas.
O Google defende que a IA democratiza a produÃ§Ã£o criativa, mas diz que impÃµe restriÃ§Ãµes contra usos indevidos, como violÃªncia, desinformaÃ§Ã£o e discurso de Ã³dio.
Pengkalan Hulu, para onde o casal viajou, é uma pequena cidade no estado de Perak, na Malásia, localizada próximo à fronteira com a Tailândia.
Conhecida por seu cenário tranquilo e natureza exuberante, a região é cercada por florestas e colinas, atraindo visitantes em busca de ecoturismo.