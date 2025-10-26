Fenômenos espetaculares que surgem na Natureza e impressionam

Relâmpagos Vulcânicos - Um dos espetáculos mais assustadores da natureza. São tempestades de raios ocorridas durante erupções vulcânicas.
Esse fenômeno ocorre pelo impacto dos detritos vulcânicos com a eletricidade estática gerada nas nuvens.
Espelho do Salar de Uyuni - Fica na Bolívia. É o maior deserto de sal do mundo (12.000 km²), a mais de 3.500m de altitude. Quando chove, o solo branco cria efeito de um espelho infinito e as pessoas têm a sensação de uma caminhada no céu.
Tromba d'água - Fenômeno meteorológico em que uma coluna de ar giratória forma uma espécie de funil. É o nome dado ao tornado quando ocorre sobre água (rio ou mar) que condensa o vapor. Na parte de cima, há nuvens de tempestade.
As trombas de água são comuns nas regiões tropicais do planeta. No Brasil há quem confunda com cabeça d'água (que é o aumento repentino do nível de cachoeiras e rios após uma chuva forte). Mas não há relação.
Lago Hillier - Fica na Austrália. A água rosa é intrigante e objeto de estudo desde 1802 quando o lago foi descoberto. É possível que a alta concentração de sal seja a origem da cor. Ou um tipo de alga (Dunaliella) associada a uma bactéria (Halobacterium). A água não é tóxica.
Buracos Azuis - Cavernas formadas há milhares de anos quando o nível do mar era mais baixo. O Dragon Hole, na China (300m de profundidade) é o maior do mundo; seguido do Buraco Azul de Dean (Bahamas); e Buraco Azul de Belize (foto - 300m diâmetro e 124m de profundidade), notável pelo círculo perfeito.
Ice Bubbles - Bolhas de gelo em português. São círculos feitos de gás metano vindo da profundidade, sob a ação de bactérias que decompõem material orgânico. O lago Alberta, no Canadá, fica parecendo uma piscina de gelatinas.
Nuvem Glória da Manhã - Nuvens em forma de rolo que podem atingir até 1.000 km de extensão (quase a distância Rio-Brasília) e 1.000 a 2.000 metros de largura.
A teoria mais aceita é de elas se formam pelo choque de ventos em direções contrárias, com temperaturas, umidade e altitudes específicas, soprando de forma contínua. Podem formar várias nuvens paralelas e durar algumas horas, desfazendo-se à medida que o sol e a temperatura se elevam.
Grand Prismatic - Maior fonte termal dos EUA e terceira maior do mundo, fica no Parque Yellowstone e tem camadas de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.
O efeito é provocado pela água transparente sobre pedras coloridas
Três sóis - Povos antigos tratavam os três sóis como premonição, mas este fenômeno não passa de ilusão de ótica.
Ocorre quando cristais de gelo formam placas entre as nuvens e a luz solar é refratada horizontalmente criando pontos paralelos de luz (numa espécie de halo).
Maçã fantasma - São crostas de gelo que permanecem intactas (exceto a parte de baixo) quando as maçãs apodrecem por causa do frio intenso e caem.
Praia bioluminescente - As luzes são causadas por reações que transformam energia química em luminosa e ocorrem dentro de algumas algas, bactérias e fungos.
Esse fenômeno já foi detectado em praias do Japãio, País de Gales, Maldivas, Porto Rico e Uruguai, entre outros.
Relâmpago de Catatumbo - Fenômeno atmosférico que ocorre na Venezuela, sobre a foz do rio Catatumbo, no local em que ele deságua no lago Maracaibo.
O local tem a mais alta concentração de relâmpagos do mundo — 250 por km². É causado por nuvens de tempestade a mais de 5 km de altitude e ocorre durante 140 a 160 noites por ano, 10 horas por dia e até 280 vezes por hora.
Fly Geyser - Fonte termal que lança no ar jatos de água ou vapor em intervalos regulares e possui uma coloração vibrante, resultado do resfriamento do magma.
Aurora Boreal - Espetáculo natural de luzes coloridas que ocorre no Polo Norte. É causado pela interação de campos magnéticos com raios de luz energizados do sol.
Além de luz, o Sol também emite ventos solares, repletos de partículas subatômicas carregadas de energia. Chamadas de plasmas, essas partículas provocam o fenômeno de luz quando entram em contato com os campos magnéticos dos polos.