Flipar Os benefícios do espinafre, verdura que dá força ao Popeye Conhecido mundialmente por dar força ao Popeye, o espinafre traz muitos benefícios à saúde e é extremamente nutritivo. Ele vai muito além da fantasia dos superpoderes do tradicional personagem e dá cor e vitaminas aos pratos. Por Lance

Imagem de Thilo Becker por Pixabay