Brasil tem maior estátua de Jesus Cristo no mundo; e não é o famoso Cristo Redentor

A construção, iniciada em 2019, foi financiada por doações da comunidade local e de empresários, sem uso de recursos públicos.
E o Brasil tem várias estátuas de Jesus Cristo em diferentes cidades e regiões. Símbolos da fé cristã que predomina no país. Veja onde ficam:
Inaugurada em 31 de março de 1956, a estátua do Cristo Redentor de Taubaté, em São Paulo, tem 23 metros de altura e está situada no bairro Alto do Cristo. A obra foi criada pelo escultor Octaviano Papaiz, inspirado no Cristo do Corcovado.
No local, há uma capela dedicada a Nossa Senhora da Paz e uma vista privilegiada do município, do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e da Garganta do Piracangaguá. Tornou-se um dos principais pontos turísticos da cidade.
No alto do Morro do Calvário, em Francisco Beltrão, no Paraná, a estátua do Cristo Redentor foi inaugurada em 1992, com ênfase no turismo religioso. A tradição local começou nos anos 1960, com a criação da Via Sacra e da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes.
O monumento, adquirido em Campinas, em São Paulo, atrai fiéis principalmente na Semana Santa. Localizado no bairro da Cango, oferece uma bela vista da cidade e é um dos símbolos mais importantes de fé e identidade cultural da região.
No alto do Morro do Cruzeiro, a 1.200 metros de altitude, está o Cristo Redentor de Águas de Lindoia, em São Paulo. Inaugurado nos anos 1990, é uma réplica do famoso Cristo carioca. O local é conhecido como Mirante do Cristo e proporciona uma vista espetacular da cidade emoldurada pela Serra da Mantiqueira.
A chegada ao topo pode ser feita por carro, trenzinho turístico ou pela trilha Caminho do Silêncio. É um dos principais atrativos do Circuito das Águas Paulista.
A imagem do Cristo Redentor de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, foi inaugurada em 1937 e doada pelo coronel Manoel Salustino. Importada da França, a estátua em granito é uma réplica do Cristo do Rio de Janeiro.
Localizada na praça Cristo Rei, no centro da cidade, tornou-se símbolo de fé e tradição local. Sua presença imponente em meio ao cotidiano urbano reafirma a forte religiosidade da região e a importância histórica da figura do coronel como incentivador cultural.
O Cristo Luz, com 33 metros de altura e 22 de largura, é um dos maiores atrativos turísticos de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De braços abertos, o Cristo segura um canhão de luz, que simboliza o sol e ilumina a cidade com efeitos especiais.
Inaugurado na década de 1990, o monumento tem forte impacto cultural, social e econômico. Localizado a 155 metros de altura, possui estrutura artesanal em argamassa, ferro e cimento. À noite, a iluminação colorida encanta moradores e turistas.
Inaugurado em 1975, o Cristo Redentor de Colatina, no Espírito Santo, tem 35,5 metros de altura, sendo 20 da estátua e 15,5 do pedestal. Construído por Antonio Francisco Moreira, foi considerado a segunda maior estátua do Brasil na época.
Localizado no bairro Bela Vista, o monumento passa por revitalização para receber melhor os visitantes. Com vista panorâmica da cidade, o Cristo é símbolo de fé e orgulho colatinense. Moreira também assinou outras obras religiosas em cidades do Espírito Santo e do Rio.
Instalada em 1939 no Morro do Cristo Rei, a estátua do Cristo Redentor é um dos principais pontos turísticos de Cajazeiras na Paraíba. Foi doada por Silvino Bandeira e se tornou símbolo da cidade e do Alto Sertão paraibano.
Recentemente, a área tem passado por revitalizações lideradas pela prefeitura, com apoio de secretarias e lideranças locais. O objetivo é restaurar tanto a imagem quanto o entorno, que deve se transformar em espaço de convivência, lazer e valorização cultural.
Sobral, no Ceará, está modernizando o Alto do Cristo, com restauração do Cristo Redentor e reurbanização do entorno. O projeto inclui escadaria até o Centro, mirantes, playground, equipamentos esportivos e um anfiteatro.
Além de valorizar o turismo, a proposta visa a melhorar a qualidade de vida dos moradores e promover inclusão.
O Cristo Redentor de Itaperuna , no estado do Rio de Janeiro, celebrou sua geminação com o Cristo do Corcovado em 2021, tornando-se o primeiro do Brasil a receber esse reconhecimento. Localizado no alto do Centro, o monumento é símbolo de fé e identidade da cidade.
Durante a cerimônia de geminação, foi lançado um memorial ao pé da estátua. A construção, feita por Antônio Moreira Filho, tem grande valor religioso, turístico e histórico, reforçando o papel de Itaperuna no cenário nacional do turismo de fé.
O Cristo Redentor de Poços de Caldas, em Minas Gerais, está localizado a 1.686 metros de altitude, no alto da Serra de São Domingos. Inaugurado em 1958, foi idealizado por José Raphael dos Santos Netto e executado pela empresa de Octaviano Papaiz.
A estátua mede 16 metros, sobre um pedestal de 14 metros, totalizando 30 metros. Com 500 toneladas, impressiona por sua grandiosidade. O local abriga o Parque do Cristo, com estrutura turística, teleférico e uma das vistas mais bonitas da cidade.
Eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro é símbolo máximo do Brasil. Localizado no alto do Corcovado, a 710 metros do nível do mar, foi inaugurado em 1931. A obra, assinada por Heitor da Silva Costa, levou cinco anos para ser concluída.
É acessível por trem, carro, van, escadas rolantes ou elevadores panorâmicos. Do alto, é possível contemplar uma das vistas mais espetaculares do planeta, em meio à natureza da Floresta da Tijuca.
As estátuas do Cristo Redentor espalhadas pelo Brasil revelam a força da fé e da cultura em diferentes regiões. De norte a sul, cada monumento carrega sua história, seu contexto local e seu papel na paisagem urbana e espiritual das cidades.
Algumas mais antigas, outras mais modernas e tecnológicas, todas se conectam com o Cristo do Corcovado, símbolo nacional. Juntas, essas imagens reafirmam a devoção do povo brasileiro e oferecem vistas, memórias e experiências únicas a quem as visita.