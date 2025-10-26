Incríveis teleféricos espalhados pelo mundo

Mi Teleférico, Bolívia: Um dos mais importantes do mundo, o Mi Teleférico é o maior sistema de teleféricos urbanos do mundo, com 33 km de extensão e 11 linhas.
Inaugurado em 2014, ele foi projetado para resolver os problemas de transporte público da capital, La Paz.
A cidade foi construída em uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar, o que torna o transporte público tradicional, como ônibus e carros, difícil e caro.
Feito para conectar as cidades de La Paz e El Alto, o Mi Teleférico é considerado o mais alto do mundo, com quatro mil metros acima do nível do mar.
O sistema tem sido um sucesso popular, transportando mais de 100 milhões de passageiros em seus primeiros cinco anos de operação. O Mi Teleférico foi elogiado por sua eficiência, acessibilidade e impacto positivo no meio ambiente.
Além de auxiliar na locomoção das pessoas, o bondinho se tornou bastante popular entre os turistas, já que proporciona uma excelente vista dos Andes.
Pão de Açúcar, Brasil: Inaugurado em 1912, o bondinho do Pão de Açúcar se tornou uma atração turística de destaque na cidade do Rio de Janeiro.
O teleférico proporciona aos visitantes uma visão deslumbrante da Baía de Guanabara.
O percurso é dividido em duas fases, conectando a Praia Vermelha ao Morro da Urca e, subsequentemente, ao Pão de Açúcar. Cada etapa leva cerca de três minutos para ser concluída.
No total, são quatro gôndolas, cada uma com capacidade para até 65 passageiros. A altitude máxima do bondinho chega a 396 metros.
Skyline, Nova Zelândia: O teleférico opera em Queenstown, uma cidade encantadora à beira de um lago de águas cristalinas e rodeada por majestosas montanhas. Lá, os visitantes vão até o cume do Bob's Peak, a uma altura de 450 metros acima do nível do mar.
Masada, Israel: Esse teleférico proporciona uma vista impressionante da montanha ocre e da fortaleza, que foi reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. É o mais baixo do mundo, com apenas 33 metros acima do nível do mar.
Vanoise Express, França: Inaugurado em 2003, este teleférico opera a uma altitude de até 1,8 mil metros, proporcionando um acesso direto às estações de esqui. A travessia inteira dura apenas quatro minutos.
Table Mountain, África do Sul: A vista proporcionada pelo Table Mountain, situado na Cidade do Cabo, é uma das mais deslumbrantes e memoráveis do mundo. Ele chega a uma altura de 1.067 metros acima do nível do mar em menos de cinco minutos.
Ba Na Hills Cable Car, VietnÃ£: Aqui, sÃ£o dois recordes mundiais: mais longo sem paradas, com uma extensÃ£o impressionante de 5,7 km, e tambÃ©m como o mais alto sem paradas, elevando-se a quase 1,3 mil metros durante o percurso.
Palm Springs Aerial Tramway, Estados Unidos: A exemplo do Table Mountain, este teleférico também conta com cabines que giram 360°. Inaugurado em 1963, ele conecta o vale de Coachella com o topo de Mt. San Jacinto.
Seilbahn Zugspitze, Alemanha: Localizado nos Alpes, o Zugspitze chega ao ponto mais alto da Alemanha, a 2.960 metros de altura. De lá, dá para ver a Suíça e a Itália. O tempo total de travessia até o cume é 10 minutos.
Teleférico do Teide, Espanha: Da base do vulcão até a estação de La Rambleta, são incríveis 3.555 metros acima do nível do mar. O trajeto dura cerca de 10 minutos e, em cada cabine, podem viajar até 44 passageiros.
Teleférico de Singapura: Este teleférico liga o Monte Faber até a ilha turística de Sentosa, por meio do porto de Keppel. Inaugurado em 1974, este é considerado o primeiro teleférico urbano do mundo. A viagem dura cerca de 20 minutos.
Teleférico de Rosh Hanikra, Israel: Liga a entrada do parque natural de Rosh Hanikra às grutas marítimas. Foi inaugurado em 1965 e se tornou uma das atrações mais populares de Israel. Com uma inclinação de 60°, é o teleférico mais íngreme do mundo.
Acidentes com teleféricos não são comuns. E, quando acontecem, têm grande repercussão. Em agosto de 2023, um incidente envolvendo um teleférico no Paquistão chamou a atenção do mundo todo. A cabine ficou pendurada por um único cabo de sustentação.
Sete crianças e um adulto ficaram presos no teleférico a 274 metros de altura. Felizmente, o resgate foi bem sucedido. Levou horas, mas deu certo e todos se salvaram.