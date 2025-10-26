O destino de Cartagena: Principal cidade turística da Colômbia pode desaparecer neste século

A cidade, que é muito popular entre os turistas que visitam o país, está correndo o risco de ficar parcialmente submersa neste século devido ao aquecimento global.
Mirla Aaron, uma lÃder comunitÃ¡ria local, ficou chocada ao encontrar ossos de antigos habitantes de Tierra Bomba, uma ilha em frente Ã zona hoteleira de Cartagena.
Esses ossos estavam à mostra na praia, mostrando os impactos reais que o aumento do nível do mar está causando na região.
Em entrevista à AFP, Mirla disse que 'o mar destruiu 250 casas da comunidade, o posto de saúde, píeres... levou vários salões comunitários, infraestrutura elétrica e o cemitério'.
Um outro problema é que, em Cartagena, o principal porto comercial da Colômbia foi construído em terreno com cavidades subterrâneas que estão cedendo, causando afundamento do solo.
'Lamentavelmente, a ilha tem sido vítima de um processo erosivo (...) que tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas', comentou a líder.
O problema não é novo. Em 2021, a revista científica Nature já tinha publicado um estudo alertando sobre o perigo potencial na cidade colombiana.
O nível do mar está subindo cerca de 7,02 milímetros por ano desde o início do século 21. Isso significa que é mais rápido do que a média global de 2,9 milímetros.
Pesquisadores da Universidade Eafit, de Zagreb, e da Internacional de Miami afirmam que, se as emissões de gases de efeito estufa não diminuírem, o nível do mar na baía de Cartagena pode subir 26 cm até 2050 e 76 cm até 2100.
Segundo o o cientista ambiental canadense Marko Tosic, o aumento no nível do mar na área costeira de Cartagena se deve a dois fatores: fragilidade da cidade ao aquecimento global e a presença de 'vulcões submarinos' que causam o afundamento do solo.
'Essas formações vulcânicas são lodosas, e aos poucos a gravidade pressiona e provoca o achatamento do terreno e o afundamento da cidade', explicou o cientista.
Nos últimos anos, as autoridades locais estão construindo um quebra-mar para reduzir o impacto das ondas. Segundo a prefeitura, cerca 80% dos bairros estariam em risco de inundação se não fosse por essa medida.
Além disso, especialistas temem que as populações pobres tenham menos recursos do que as áreas dos grandes hotéis para lidar com a força da natureza. Conheça mais sobre Cartagena!
Cartagena foi fundada em 1533 pelo conquistador espanhol Pedro de Heredia. Rapidamente se tornou um importante porto comercial e centro do Império Espanhol nas Américas.
A cidade era um alvo frequente de ataques de piratas, o que levou à construção de uma extensa muralha que a rodeia até hoje.
Cartagena desempenhou um papel importante na luta pela independência da Colômbia da Espanha. Em 1811, a cidade declarou sua independência da Espanha e tornou-se um centro da resistência colombiana.
Cartagena é uma cidade vibrante com uma rica cultura. A mistura de influências indígenas, africanas e europeias se reflete na música, comida, dança e artesanato da comunidade local.
Alguns dos eventos culturais mais importantes de Cartagena incluem o Festival Internacional de Música de Cartagena e o Festival de Cinema de Cartagena.
A cidade também é conhecida por suas belas praias, como a ilha de Barú (foto), com areias brancas e palmeiras, e as Ilhas del Rosario, famosas por seus recifes de corais.
O centro histórico de Cartagena também abriga muitas das principais atrações turísticas da cidade, como o Palacio de la Inquisición (foto), o Castelo de San Felipe de Barajas e as Muralhas de Cartagena.
Isso sem falar na culinária de Cartagena, uma mistura de influências caribenhas, colombianas e africanas. Alguns dos pratos mais populares da cidade incluem o sancocho (foto), o peixe frito e o arepa.