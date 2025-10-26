Flipar

Edifi?cio de Londres projetado para combater solida?o ganha pre?mio de arquitetura

Um prestigiado prêmio de arquitetura britânico elegeu como grande vencedor em 2025 um projeto que redefine as moradias sociais para idosos.

Trata-se do Prêmio Stirling, concedido anualmente pelo Real Instituto de Arquitetos Britânicos (RIBA) ao melhor novo edifício do Reino Unido.

A obra premiada é o Appleby Blue, um complexo de 59 apartamentos em Southwark, sul de Londres, destinado a pessoas com mais de 65 anos.

O projeto apresenta uma abordagem contemporânea às tradicionais casas de repouso, buscando combater a solidão e promover o convívio entre os moradores.

Concebido pelo escritório de arquitetura Witherford Watson Mann, o projeto prioriza a convivência e o senso de comunidade.

O edifício conta com diversas áreas comuns que incentivam a interação, como um pátio, um jardim suspenso e uma cozinha comunitária.

Segundo o júri, a construção 'estabelece um padrão ambicioso para moradias sociais para idosos'.

Ingrid Schroder, membro do júri e diretora da Architectural Association School of Architecture, ressaltou que os arquitetos criaram espaços de 'alta qualidade' que comunicam um profundo cuidado pelos seus moradores.

Schroder destacou ainda que a construção do Appleby Blue surge como uma 'resposta esperançosa' diante de duas crises atuais no Reino Unido: a escassez habitacional e a crescente solidão entre a população idosa.

O edifício foi aclamado por seus apartamentos espaçosos, seus corredores com bancos, plantas e piso de terracota, e 'a sensação de um oásis no bosque'.

O Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA) descreveu o resultado como um ambiente de vida que 'contrasta com o clima institucional frequentemente associado a casas de repouso.'

Curiosamente, o Appleby Blue foi erguido no local onde antes existia uma antiga e abandonada casa de repouso.

O projeto deu continuidade a uma tradição britânica de construir moradias sociais para idosos que existe desde a Idade Média.

Nesta edição, o prêmio teve concorrentes de grande relevância, incluindo a restauração da torre do Big Ben, uma nova escola de moda e um laboratório científico.

O Stirling Prize reconhece o edifício que mais contribui para o avanço da arquitetura e do ambiente urbano, considerando aspectos como visão criativa, inovação e originalidade.

Esta foi a segunda vitória do escritório Witherford Watson Mann.

Em 2013, eles conquistaram o prêmio pelo projeto de uma residência moderna integrada ao histórico Castelo de Astley, em Warwickshire.

Nos anos anteriores, a premiação destacou obras emblemáticas como a Elizabeth Line (nova linha ferroviária que atravessa Londres de leste a oeste), vencedora de 2024.

O Everyman Theatre, em Liverpool, o Hastings Pier e o Parlamento Escocês, em Edimburgo, também já foram reconhecidos pelo prêmio, que existe desde 1996.

