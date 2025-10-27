Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira em 2026: ‘Não somos máquinas’

Em entrevista ao programa 'Viver Sertanejo', da TV Globo, os artistas explicaram que o objetivo é tirar um ano sabático para descansar, repensar os rumos da carreira e dedicar mais tempo à família.
'Não vai chegar a ser um ano. Acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso, é uma hora de você pensar nas novas diretrizes', revelou Jorge.
'Como você responde para uma criança que quer ter o pai ao lado ali? Buscando na escola ou participando. Isso pesa para a gente, ao mesmo tempo a gente vai descansar um pouco a cabeça', disse Mateus.
Jorge enfatizou que o ritmo de shows diários, com constantes viagens de avião e carro, é algo exaustivo.
'Quando você faz tudo o que vai fazer em excesso, a entrega é comprometida [...] Não tem ser humano que aguente isso. A gente lida com pessoas, com emoção das pessoas, com a energia das pessoas, e nós não somos máquinas', afirmou.
Durante a conversa, Mateus também relembrou as complicações no joelho que o levaram a cinco procedimentos cirúrgicos e a um período de internações.
Ele disse que esse foi o momento em que contou com o apoio da esposa, Marcela, e da mãe, cuja fé religiosa o ajudou a enfrentar a fase difícil.
'Minha mãe tem muita fé em Deus e na igreja Católica. Foi um momento que eu tive para ter com ela que há muito tempo não tinha', frisou.
Jorge e Mateus formam uma das duplas sertanejas mais populares e influentes do Brasil, reconhecida por sua contribuição decisiva na consolidação do chamado “sertanejo universitário”.
Jorge Alves Barcelos (primeira voz) nasceu em 27 de agosto de 1982, e Mateus Pedro Liduário de Oliveira (segunda voz e guitarra), nascei em 15 de julho de 1986.
Ambos são naturais de Itumbiara, Goiás, e se formaram na faculdade antes do sucesso: Jorge em Direito e Mateus em Engenharia Agrônoma.
Os dois se conheceram em um churrasco em 2005, na cidade de Itu, São Paulo. Na época, eles ainda se apresentavam separadamente em eventos pequenos.
A parceria foi formalizada em 2005, com o primeiro show oficial em 26 de maio de 2005, em uma boate de Itumbiara para um público universitário.
O primeiro grande sucesso veio em 2007, com o lançamento do álbum 'Ao Vivo em Goiânia', que trazia faixas como “Pode Chorar”, “De Tanto Te Querer” e “Querendo Te Amar”.
A partir daÃ, Jorge e Mateus se consolidaram como um dos principais nomes do gÃªnero, lanÃ§ando uma sequÃªncia de discos e DVDs ao vivo que marcaram Ã©poca.
O primeiro álbum de estúdio, 'Aí Já Era', foi lançado em 2010, e contou com músicas que se tornaram hits, como 'Seu Astral' e 'Amo Noite e Dia'.
Outras gravações marcantes da dupla foram: 'A Hora é Agora - Ao Vivo em Jurerê', de 2012, 'Os Anjos Cantam', de 2015, 'Como. Sempre Feito. Nunca', de 2016, e '10 Anos', de 2016.
A popularidade da dupla tambÃ©m ultrapassou fronteiras. Em 2018, eles lanÃ§aram o disco 'Live In London - At The Royal Albert Hall', gravado em Londres.
Além das já citadas, algumas músicas de maior sucesso da dupla incluem 'Logo Eu', 'Propaganda', 'Calma', 'Sosseguei', 'Louca de Saudade', entre outras.
Em 2024, a dupla lançou seu 12º álbum ao vivo, 'Check-In', que contou com participações de artistas como Lauana Prado e Henrique e Juliano.