Flipar Vizinhos invadem casa de Fiuk e cantor decide reagir Ao perceber que os episódios estavam se repetindo, o cantor acionou a segurança do condomínio e instalou uma barreira física para preservar sua privacidade. O filho de Fábio Jr. divulgou imagens das câmeras e fez um apelo para que respeitem seu espaço: 'Sou gente fina em todo lugar, mas aqui é meu lar', declarou. Por Lance

Reprodução/Instagram @fiuk