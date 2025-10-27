Após mostrar novo ‘companheiro’ nas redes sociais, viúvo de Rita Lee revela onde estão as cinzas da cantora

Ele também disse que, quando morrer, deseja ser cremado para ter suas cinzas depositadas na mesma urna da cantora. 'Nós éramos, e continuamos a ser, farinha do mesmo saco. É a melhor simbologia que posso oferecer', afirmou.
Recentemente ele mostrou nas redes sociais o novo companheiro que passou a integrar a família: um filhote de cachorro que ganhou o nome de Juninho.
Ele adotou o cãozinho por intermédio da influenciadora Luisa Mell, ativista em defesa de animais. 'Me concedeu a graça dessa coisa mais graciosa vir parar aqui... para trazer uma alegria, que de alguma maneira esteve faltando durante um certo tempo', disse.
A cantora e compositora Rita Lee morreu de câncer, em 08/05/2023, aos 75 anos. Ela vai ser tema do enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval do Rio de Janeiro em 2026.
A escola de samba fez o anúncio oficial do enredo “Rita Lee, a padroeira da liberdade”, que homenageia a artista enfatizando não só a obra musical como também os legados estético e musical da cantora paulistana.
O anúncio foi feito de um modo criativo. Pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Museu do Amanhã e os Arcos da Lapa, amanheceram com réplicas dos óculos vermelhos que eram uma marca do visual de Rita Lee.
Dois anos após sua morte, Rita Lee vem sendo celebrada de diversas formas. Em 22/05 estreou nos cinemas o documentário “Ritas', com direção de Oswaldo Santana e Karen Harley. Semanas antes, outra produção, “Rita Lee: Mania de Você”, foi lançada na plataforma de streaming Max.
Além disso, a cantora é tema do musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, com a atriz Mel Lisboa no papel da lendária roqueira. O espetáculo, que apresentado no Rio e em São Paulo , tem previsão de três dias de encenação em Vitória, no Espírito Santo, entre 24 e 26 de outubro de 2025.
Conhecida como a “Rainha do rock brasileiro”, Rita Lee Jones Carvalho nasceu em 31/12/1947, no bairro de Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ao longo da vida, Rita Lee se destacou como cantora, compositora e escritora. Ela foi uma das maiores expoentes do rock no Brasil.
A carreira de Rita Lee teve início nos anos 60, quando ela se tornou parte da banda “Teenage Singers” com duas amigas.
Depois de conhecerem outros três músicos, formaram a banda “Os Mutantes”, que revolucionou a música brasileira com sua fusão de rock psicodélico, tropicália e experimentações sonoras.
Enquanto fez parte da banda, Rita foi casada com Arnaldo Baptista, um dos músicos do grupo. O fim do relacionamento aconteceu no mesmo momento em que a banda “Os Mutantes” acabou, em 1972.
Então, Rita iniciou uma bem-sucedida carreira solo, lançando álbuns aclamados e explorando uma ampla gama de estilos musicais. Em 1976, Rita conheceu o músico Roberto de Carvalho. Os dois começaram um relacionamento amoroso e artístico que durou até sua morte.
Em 1976, aos 28 anos, a cantora chegou a ser presa durante o período da ditadura militar após ser flagrada com maconha em seu apartamento. Em entrevistas, Rita afirmou que a droga havia sido plantada pelos policiais e que tinha parado de fumar porque estava grávida.
Rita Lee vendeu mais 55 milhões de discos e emplacou muitos hits, como “Ovelha Negra”, “Agora Só Falta Você”, “Lança Perfume” e muitos outros.
Além de sua carreira musical, Rita Lee também se aventurou como escritora, publicando diversos livros ao longo dos anos.
Em “Rita Lee: uma biografia”, lançado em 2016, a cantora revelou diversos segredos da carreira e da vida pessoal, inclusive um caso de abuso que sofreu quando ainda tinha seis anos de idade.
Rita Lee era vegetariana e ativista da causa dos animais. No seu livro “Amiga Ursa”, por exemplo, a cantora fala para as crianças sobre os direitos dos bichos.
A artista recebeu diversos prêmios e reconhecimentos, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2001.
Rita Lee tambÃ©m apareceu em novelas, no papel dela mesma: Top Model (1989), Vamp (1991) , Celebridade (2004), Bang Bang (2005) e Ti Ti Ti (2011).
Em 2021, ela e o marido lanÃ§aram seu Ãºltimo single, a mÃºsica â??Changeâ?, em parceria com o produtor Gui Boratto.
Nos últimos anos de vida, enquanto tratava da doença, Rita Lee permaneceu em um sítio no interior de São Paulo com a família. Ela e Roberto tiveram três filhos juntos: Beto, João e Antônio.
Em 12/5/2024, um espaço dedicado à memória da cantora foi inaugurado no Rio. O Parque Rita Lee ocupa uma área de 136 mil m², dentro do parque olímpico, e tem pistas de skate, quadras poliesportivas, brinquedos e muro de escalada. O parque custou R$ 36 milhões e recebeu mais de 1.100 árvores e 70 mil arbustos.