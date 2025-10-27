Jennifer Aniston quebra o silêncio e abre jogo sobre luta para ter filhos

Ela disse: 'Ninguém sabe a minha história, nem o que eu passei nos últimos 20 anos tentando formar uma família, porque eu não saio por aí contando meus problemas de saúde'.
E acrescentou: 'Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue não ouvir – a narrativa de que eu não terei um filho, não terei uma família, porque sou egoísta, uma workaholic. Isso me afeta – eu sou apenas um ser humano. Somos todos seres humanos'.
Aniston ainda comentou que não sente mais obrigação de desmentir as notícias: 'O ciclo de notícias é tão rápido que simplesmente desaparece. Claro, há momentos em que sinto aquela sensação de injustiça – quando algo foi dito que não é verdade e eu preciso consertar o erro. E então eu penso: 'Minha família sabe a minha verdade, meus amigos sabem a minha verdade''.
Em novembro de 2022, ela já havia revelado que tentou fazer fertilização in vitro perto dos 40 anos de idade. 'Foi uma jornada desafiadora para mim. Todos os anos e anos de especulação... Eu estava passando por fertilização in vitro, tomando chás chineses... tentei de tudo', começou Aniston.
'Eu daria qualquer coisa a alguém que tivesse me dito: 'Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma.' Você simplesmente não pensa nisso. Então aqui estou eu hoje. É tarde demais', acrescentou a atriz.
Jennifer Aniston foi casada de 2000 a 2005 com o ator Brad Pitt. Após o final do vínculo com o primeiro, ela viu o ex ter seis filhos com Angelina Jolie, sendo três biológicos e três adotivos.
Desde então, Aniston convive com críticas de que se separou de Brad porque não queria lhe dar filhos. Ela nega que o casamento tenha chegado ao fim por conta disso e lamenta que haja pessoas fazendo este tipo de comentário.
'O motivo pelo qual meu marido me deixou, o porquê de nós termos terminado e acabado com o nosso casamento seria porque eu não tinha dado a ele uma criança. Tudo mentira. Eu não tenho nada a esconder a essa altura', comentou.
A atriz também foi casada com o ator Justin Theroux. O relacionamento começou em 2011 e os dois se casaram em 2015, mas o casal anunciou a separação no início de 2018. De acordo com eles, o término foi amigável e ocorreu por diferenças pessoais e de estilo de vida.
Jennifer Joanna Aniston nasceu nas proximidades de Los Angeles, em 11 de fevereiro de 1969. Além de atriz, ela também é empresária e produtora. Ela é filha dos atores Nancy Dow e John Aniston (morto em 2022).
Aniston é uma das atrizes mais famosas e premiadas do mundo. Ela trabalha com cinema e televisão desde 1987, quando foi figurante no filme 'Mac and Me'. Antes da fama, também foi garçonete, profissão em que ela diz que não mandava bem.
O papel mais famoso dela foi o de Rachel, na série 'Friends'. Pelo papel, venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série de Comédia em 2002. No ano seguinte, recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical pelo mesma personagem.
Além disso, ganhou dois SAG Awards: um em 1996, junto ao elenco de Friends, e outro em 2020, como Melhor Atriz em Série Dramática por The Morning Show.
Em 'The Morning Show', Jennifer Aniston interpreta Alex Levy, uma das apresentadoras principais de um popular programa matinal de TV dos Estados Unidos.
Também recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro por essa série.
Ela ainda teve trabalhos marcantes em filmes como 'Todo Poderoso', 'Marley e Eu', 'Esposa de Mentirinha', 'Cake' e 'Mistério no Mediterrâneo'.
Em 2025, a atriz foi flagrada em um jantar com o ator Pedro Pascal. Ele, inclusive, quebrou o silêncio e respondeu a respeito dos rumores de affair com a estrela de 'Friends'.
'Jennifer e eu somos muito amigos. Pude jantar com ela no sábado (22/03/25). Foi um jantar divertido, com martínis', disse ele, em entrevista ao Entertainment Tonight.
Pascal e Aniston foram vistos jantando no Sunset Tower Hotel, em Los Angeles. A presença dos dois juntos no restaurante Tower Bar rapidamente se espalhou pela internet, levantando especulações sobre um possível romance.
Agora, uma curiosidade sobre a atriz: sofre de insônia, uma dificuldade crônica para dormir. “Tenho medo de passar mais uma noite contando as rachaduras nas paredes”, comentou.
Vale lembrar, também, que, em maio de 2025, Jennifer enfrentou uma situação delicada: um homem chamado Jimmy Wayne Carwyle colidiu com o portão de sua casa, segundo a NBC News. A atriz estava em casa no momento. Então, foi acusado pela promotoria do Condado de Los Angeles, na Califórnia, de vandalismo e perseguição.
Carwyle foi considerado mentalmente incapaz de ir a julgamento após avaliações psiquiátricas e se declarou inocente das acusações de perseguição e vandalismo. Em outubro de 2025, um juiz de Los Angeles ainda não tinha decidido o plano de tratamento e local de internação do acusado.
A promotoria e a advogada de Aniston relataram que Carwyle a assediou por dois anos, enviando milhares de mensagens e tentando invadir sua propriedade. Segundo ela, ele mantinha um delírio persistente de que teria filhos com Aniston e poderia agir novamente se fosse liberado.
Preso desde o incidente, a defesa argumenta que o réu tem direito a um tratamento alternativo e defende sua internação em um hospital psiquiátrico estatal.