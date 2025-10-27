Flipar

Ator morre dormindo e reduz lista dos famosos nonagenários estrangeiros

A morte do ator Jack Betts , aoa 96 anos, no dia 19/6/2025, reduziu a lista de famosos que ainda estão vivos após os 90 anos de idade. Um sobrinho do ator revelou à revista Variety que Betts morreu dormindo, em Los Osos, na Califórnia. Ele interpretou o presidente do conselho da Oscorp que demite Norman Osborn, o vilão interpretado por Willem Dafoe.

Por Lance
Jack Betts nasceu em 11/4/1929 em Miami. Formado no prestigiado Actors Studio, atuou muito em faroestes americanos. Mas costuma ser lembrado pelo papel modesto, mas marcante, no filme 'Homem-Aranha' (2002)

Diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade. Veja a lista.

Alguns, inclusive, continuam ativos. Michael Caine, de 92 anos, por exemplo, anunciou que pode interromper a aposentadoria para a sequência de O Último Caçador de Bruxas. Ele voltaria ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caçador vivido por Vin Diesel.

A Lionsgate aposta em nova tecnologia para expandir a franquia. Antes, Caine dizia só enxergar papéis para “homens muito velhos” em sua carreira. Ele anunciou a aposentadoria em 2023.

Dick van Dyke- Nasceu em 13/12/1925 no Missouri (EUA). Em 2020, atuou em 'O Retorno de Mary Poppins', reedição do 'Mary Poppins' original, que ele também estrelou. Esse é seu maior marco no cinema.

Em junho de 2024, Dick tornou-se o artista mais velho a receber um prêmio Emmy. Ele estava presente na cerimônia de premiação e reagiu com surpresa quando seu nome foi anunciado.

Foi por sua participação especial na novela 'Days of Our Lives', há mais de 50 anos no ar nos Estados Unidos. Ele fez o papel de um homem misterioso, que sofre de amnésia. Com uma bengala, ele dançou e brincou na cerimônia de premiação.

Rita Moreno - Nasceu em 11/12/1931, em Hamacao (Porto Rico). Ainda atua. Fez West Side Story (2021), The Prank (2022) e está filmando Fast X (2023).

Rita é atriz, cantora e dançarina. Começou a carreira em 1950. Seu maior papel foi em West Side Story (Amor Sublime Amor), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (1962).

Bárbara Eden - Nasceu em 23/8/1931, no Texas (EUA). Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003.

Barbara notabilizou-se no seriado de TV 'Jeannie é um Gênio', anos anos 1960 e 1970.

Terry Kilburn - Nascido em Londres em 25 de novembro de 1926, mudou-se para Hollywood, nos Estados Unidos, aos 10 anos de, e é mais conhecido por seus papéis como ator infantil durante a Era de Ouro de Hollywood, em filmes como A Christmas Carol (1938) e Adeus, Mr. Chips (1939) no final dos anos 1930.

Robert Duvall - Nasceu em 5/1/1931 na Califórnia (EUA). Seu último trabalho em cinema foi no filme 'O Juiz' (2014), no papel de protagonista, o juiz Joseph Palmer.

Ator, produtor e cineasta, Duvall ganhou Oscar por 'Força do Carinho' (1983), mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em 'Apocalypse Now' (1979 - foto), que lhe valeu outras premiações, e o advogado Tom Hagen na saga 'O Poderoso Chefão'

William Shatner - Nasceu em 22/3/1931 em Quebec (Canadá). Continua atuante. Intérprete de Lord Ogmba, em 2019, em 'Creators: The Past'. Apresentador da série documental O Inexplicável, na Discovery.

Shatner também é músico. Seu maior papel é o capitão James T. Kirk, da nave Enterprise na saga Star Trek. Em 2021, ele fez viagem curta ao espaço na nave da Blue Origin.

Clint Eastwood - Nasceu em 31/5/1930, na Califórnia (EUA). Ainda é muito atuante. Em 2024, dirigiu 'Jurado Nº 2'. Clint tem 8 indicações ao Oscar. Venceu por direção e filme em 'Imperdoáveis' e 'Menina de Ouro'.

Sophia Loren -Nascida em 20 de setembro de 1934, a italiana ganhou reconhecimento em 1962, quando recebeu o Oscar de melhor atriz por sua atuação no filme 'Duas Mulheres', que também lhe rendeu o BAFTA e no Festival de Cannes. Sua carreira atingiu o auge em 1964, no filme 'A Queda do Império Romano'.

Brigitte Bardot -Nascida em 28 de setembro de 1934, ficou famosa por interpretar personagens emancipados. A atriz tornou-se mundialmente conhecida em 1957, com o polêmico filme 'E Deus Criou a Mulher'. A francesa foi eleita pela revista TIME um dos cem nomes mais influentes da história da moda.

Nancy Ann Olson - Nascida em 14 de julho de 1928, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em 'O Crepúsculo dos Deuses' (1950). Também apareceu em 'O Fantástico Super-Homem' (1961) e no filme de desastre 'Airport 1975' (1974).

Tippi Hedren - Nasceu em 19/1/1930 em Minnesota (EUA). Não atua desde 2014. É lembrada pelo papel de Marnie no filme homônimo de Alfred Hitchcock.

Robert Wagner - Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (EUA). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado Casal 20. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood, que se afogou em 1981 durante passeio de barco. Ele enfrentou suspeita de assassinato, mas o caso não teve provas.

Phyllida Law - Nascida em 8 de maio de 1932, a atriz trabalhou extensivamente na televisão, incluindo aparições em 'Dixon of Dock Green', 'Rumpole of the Bailey' e na adaptação de 1972 do conto de Lorde Peter Wimsey: 'The Unpleasantness at the Bellona Club'.

June Squibb - Nasceu em 6/11/1929 em Illinois (EUA). Sempre atuou como coadjuvante e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por 'Payne Nebraska' (2013).

Martha Ofelia Galindo- Nascida em 12 de julho de 1929, é uma atriz mexicana conhecida pelo seu trabalho em 'Um golpe no coração' (2008), 'Cero en conducta' (1998) e 'El juego de Zuzanka' (1970).

Paul Dooley - Nasceu em 22/2/1928 em Virginia Ocidental (EUA). Começou a carreira como cartunista e migrou para cinema e shows, sempre no ramo do humor. Interpretou o Dudu em Popeye (1980)

Estelle Parsons - Nasceu em 20/11/1927, em Massachussetts (EUA). Fez cinema, teatro e TV. Ganhou Oscar de Coadjuvante (1968) por Bonnie & Clyde.

Lisa Lu - Nasceu em 19/1//1927 em Pequim (China). Cantora de ópera, foi para os EUA e seus principais papéis foram nos filmes é mais conhecida por seus papéis nos filmes O Último Imperador, The Joy Luck Club e Podres de Ricos.

William Daniels - Nasceu em 31/3/1927 em Nova York (EUA). Ator de cinema e TV, teve papéis de coadjuvante em vários filmes e seriados.

June Lockhart -Nascida em 25 de junho de 1925, a atriz estreou profissionalmente com oito anos no Metropolitan Opera, de Nova York. Além disso, seus principais trabalhos foram nas séries televisivas 'Lassie' e 'Perdidos no Espaço', na qual interpretou Maureen Robinson.

Mel Brooks - Nasceu em 28/6/1926 em Nova York (EUA). Ator, cineasta e músico. Um dos poucos artistas a receber os 4 maiores prêmios: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (TV) e Tony (teatro).

Eva Marie Saint - Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (EUA). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em 'Sindicato de Ladrões', ao lado de Marlon Brando (1954).

