Caetano Veloso se emociona com comerciante cantando “Força Estranha”

A repercussão chegou ao próprio Caetano, que publicou sua reação no Instagram e se mostrou comovido. 'Ela canta lindo, eu fiquei emocionado. Minha música, a mesma que cantei com meus filhos na televisão outro dia. Ela canta lindamente, poxa vida.'
Ao 'g1', Dona Lila, fã incondicional de Caetano, contou ter se arrepiado ao saber que o ídolo viu sua performance. Dona do restaurante Aconchego da Lila desde 2012, ela cozinha, atende e canta para os clientes sempre que pode.
O vídeo, filmado de forma casual por um visitante, ultrapassou um milhão de visualizações nas redes sociais. Ela, por sua vez, ganhou mais de 100 mil seguidores. Caetano, afinal, ajudou, disponibilizando o perfil dela para seus 3 milhões de fãs no Instagram.
Recentemente - em seu aniversÃ¡rio, em 7 de agosto -, Caetano Veloso recebeu diversas homenagens de outros artistas. Entre eles sua esposa Paula Lavigne, Gilberto Gil, Maria Gadu, Paulo Ricardo e mais.
'Papito, muita saúde e paz! Te amo!', escreveu Lavigne ao compartilhar um vídeo repleto de momentos especiais que vivenciou ao lado do marido e pai de seus dois filhos, Zeca e Tom Veloso.
'Feliz Aniversário, Painho! Que honra estar num Brasil que tem você!', se emocionou a cantora Maria Gadu.
Após o falecimento da cantora e afilhada Preta Gil, no dia 20 de julho, Caetano cantou em seu show no RJ uma música nunca antes cantada por ele, em homenagem a ela. Caetano era como um tio para Preta, já que foi casado com Dedé Gadelha, irmã da mãe da cantora, Sandra, e é amigo de longa data de Gilberto Gil, pai de Preta.
Em fevereiro de 2024, o conhecido grupo Afoxé Filhos de Gandhy fez uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro para comemorar 75 anos de fundação. A fantasia do grupo foi com o tema 'Beleza Pura', em honra a um dos maiores artistas brasileiros.
O grupo festejou o talento musical do cantor e compositor da Bahia usando trajes e acessórios inspirados no movimento tropicalista, do qual Caetano Veloso foi um dos pioneiros. Vamos saber mais sobre este colosso da música brasileira?
Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, Bahia, em 7 de agosto de 1942.
Caetano começou sua carreira musical na década de 1960, acompanhado da irmã mais nova, Maria Bethânia. Em 1965, lançou seu primeiro compacto, 'Cavaleiro/Samba em Paz', que foi um sucesso.
Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum, 'Domingo', que também foi bem recebido pela crítica.
Em 1968, Caetano foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que buscava modernizar a música brasileira, incorporando elementos de diferentes gêneros musicais, como o rock, o pop e a música eletrônica.
O movimento tropicalista foi um enorme sucesso e Caetano se tornou um dos seus principais expoentes.
Depois do fim do regime, Caetano retornou ao Brasil e continuou sua carreira musical. Ao todo, ele lançou mais de 50 álbuns, incluindo gravações de estúdio e ao vivo.
Durante o regime militar brasileiro (1964-1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como 'Transa' (1972) e 'Araçá Azul' (1973).
Suas canções foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já se apresentou em todos os cantos do mundo.
Para além da música, Caetano também é escritor, tendo publicado vários livros de ensaios, crônicas e memórias, como “Verdade Tropical”, lançado em 1997, e “O Mundo Não é Chato”, lançado em 2005.
Entre suas canções mais famosas estão: “Sozinho”, “Leãozinho”, “Você é Linda”, “Alegria, Alegria” e “Não Me Deixe Só”.
Multipremiado, Caetano Veloso ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Música Global em 2000, por Livro, e 2001, por João Voz e Violão (junto com João Gilberto). Ele já recebeu vários Grammy Latino e outros prêmios de música.