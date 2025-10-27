Frankenstein ganha ‘nova vida’ pelas mãos de Guillermo del Toro

Na vida pessoal, o diretor mexicano casou-se em 1986 com Lorenza Newton, com quem teve duas filhas. A separaÃ§Ã£o do casal aconteceu em 2018 - o anÃºncio, curiosamente, foi feito dias depois da cerimÃŽnia do Oscar que consagrou del Toro por â??A Forma da Ãguaâ?. Desde 2021, ele Ã© casado com a roteirista Kim Morgan, com quem colaborou no filme â??O Beco do Pesadeloâ?.