Galeria 23 anos do Tribunal Penal Internacional, que julga crimes contra a Humanidade No dia 1/7/2002, foi criada a Corte Penal Internacional para processar indivíduos por genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. Hoje, 125 países fazem parte da entidade. Os mais recentes são a Arménia, que ingressou em 1/2/2024, e Ucrânia, em 1/1/2025. Por Lance

Domínio Público/ Wikimedia Commons