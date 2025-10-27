1 de novembro é Dia Mundial do Vegano; conheça adeptos famosos

Os veganos, por sua vez, vão além da alimentação: não consomem nem utilizam nenhum produto de origem animal, seja comida, roupa, calçado ou cosmético testado ou feito com substâncias animais (como couro, lã, mel ou colágeno). Veja famosos que adotam as restrições.
Billie Eilish - A cantora, vencedora do Oscar 2022 pela música de 007 e do Oscar de 2024 pela canção de Barbie, disse que desde os 12 anos é vegana, pois ficou sabendo das práticas das indústrias de carne e não poderia aceitar o sofrimento dos animais.
Jessica Chastain - A atriz, vencedora do Oscar 2022, disse que o veganismo foi uma experiência que acabou dando certo, pois ela passou a se sentir melhor do que nunca.
Joaquin Phoenix - O ator, Oscar por 'Coringa' em 2020, acredita que o consumo de animais revela o caráter egocêntrico dos homens, que sacrificam outras espécies.
Benedict Cumberbatch - Um dos atores mais prestigiados da atualidade, também dublador, foi eleito o vegano mais bonito do mundo pelo grupo PETA, de defesa dos animais. Intérprete do Doutor Estranho, ele disse que sua dieta lhe dá a energia necessária para viver o personagem.
Natalie Portman - A atriz, vencedora do Oscar em 2011 por 'Cisne Negro', produziu o documentário 'Eating Animals' ('Comendo Animais'), em que denuncia as práticas da pecuária intensiva e pede maior consciência das pessoas sobre alimentação.
Pamela Anderson - A atriz defende que as pessoas podem viver mais e melhor com alimentos vegetais. Lançou vários artigos de moda chamados de 'cruelty free' ('sem crueldade'), abriu um restaurante temático em Paris e já fez palestras sobre o assunto.
Bill Clinton - Político, ex-presidente dos Estados Unidos, passou a abrir mão de carnes, ovos e laticínios por causa de problemas cardíacos. Ele chegou a fazer cirurgias. Sentiu-se melhor como vegano e disse que, assim, espera viver mais tempo.
Woody Harrelson - O ator, Oscar em 1989 por 'Cheers', conta que é vegano há mais de 25 anos e buscou essa alimentação não por questões éticas, mas para obter energia. Ele afirma que conseguiu. E prefere alimentos crus, que o deixam mais saudável e disposto do que os cozidos.
Gisele Bündchen - A supermodelo internacional, gaúcha, segue uma dieta de vegetais e cereais. Seu ex-marido Tom Brady, astro do futebol americano, seguia a mesma toada. Porém, Gisele já confessou que adora pão de queijo..uma tentação que foge à regra.
Tobey Maguire - O ator famoso na pele do Homem Aranha era vegetariano desde 1992 e tornou-se vegano em 2009. Ele publicou nas redes sociais: 'O veganismo é o futuro. É a única forma de garantir um futuro sustentável para nosso planeta e todos os seus habitantes'.
Casey Affleck - O ator americano faz parte de vários movimentos e campanhas pelos direitos dos animais. Vinculado à PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e à organização Farm Sanctuary.
Kate Winslet - A atriz britânica, vencedora do Oscar de 2009 por 'O Leitor', narrou o documentário 'Comer Vai Nos Levar à Extinção', chamando atenção para a importância de uma alimentação correta e responsável.
Jared Leto - O ator e músico americano, que encarnou Morbius no cinema, tem até o apelido de Vampiro Vegano do Rock. Ele é vegano há mais de 20 anos. Leto nasceu em 26/12/1971 e diz que parece mais jovem por causa da dieta vegana.
Luisa Mell - A ativista, defensora dos direitos dos animais, é uma das vozes mais persistentes contra o consumo de carne de qualquer tipo e contra o uso de produtos derivados de animais. No livro 'Como os Animais Salvaram a Minha Vida', ela conta que jogou bolsas de grife no lixo ao adotar a filosofia.
Leonardo DiCaprio - O ator de Hollywood é ativista ambiental. Ele é sócio de Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1, em empresa de produtos para veganos ,a Neat Food, especializada em hambúrguer à base de plantas.