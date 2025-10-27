Novas ferramentas de tradução em tempo real prometem revolucionar comunicação global; entenda

Em setembro, a Apple anunciou os novos AirPods Pro 3, que oferecem uma ferramenta de 'tradução ao vivo'.
Nela, o usuário ouve a tradução no fone e vê a transcrição no celular.
A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.
A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.
Até o fim de 2025, são esperadas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano.
Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.
Mesmo assim, a chegada da nova ferramenta deve facilitar a comunicação e impulsionar o turismo pelo mundo.
Uma pesquisa de 2025 da Preply indicou que o medo do idioma faz um terço dos americanos escolher destinos onde não haja conflito linguístico.
A tecnologia pode favorecer pequenos negócios locais, permitindo que turistas interajam com que não domina o inglês.
A tradução em tempo real também pode trazer grandes benefícios ao setor de transporte, especialmente na aviação, onde barreiras linguísticas frequentemente causam atrasos e riscos de segurança.
Pesquisas mostram que aeroportos menores não dispõem de recursos para oferecer cursos formais de idiomas, fazendo com que os empregados aprendam de forma improvisada.
Durante os voos, mal-entendidos entre pilotos e controladores de tráfego aéreo já provocaram acidentes fatais, agravados por sotaques ou expressões regionais.
Por outro lado, a tecnologia levanta preocupações sobre um possível declínio no interesse em cursos de idiomas.
Educadores e linguistas defendam que o contato real com culturas e expressões não verbais é insubstituível.
No início de 2025, a Samsung já havia lançado seu próprio serviço de tradução simultânea, o 'Live Translate', por meio do Galaxy AI.
O recurso chegou com 20 idiomas disponíveis: português (Brasil), coreano, inglês, árabe, chinês simplificado, holandês, francês, alemão, hindi, indonésio, italiano, japonês, polonês, romeno, russo, espanhol, sueco, tailandês, turco e vietnamita.