Foi assim que grandes estrelas de Hollywood estrearam no cinema

Tom Holland: Hoje um astro do cinema graças ao papel de Homem-Aranha nos filmes da Marvel, Tom Holland começou sua carreira nos cinemas em “O Impossível” (2012).
O filme conta a história real de uma família de turistas na Tailândia tendo que sobreviver em meio ao tsunami que assolou o sudeste asiático, em 2004. Tom Holland tinha apenas 16 anos quando atuou no longa.
Denzel Washington: Um dos maiores astros do cinema de Hollywood, Denzel Washington fez filmes para a TV em 1977 e 1979, mas sua estreia nas telonas foi em “A Cara do Pai”, de 1981.
O filme é uma comédia sobre um homem branco, muito rico, que descobre ter um filho negro, justamente interpretado por Denzel. Ele contracenou com George Segal e Jack Warden.
Brad Pitt: Um dos maiores galãs do cinema, Brad Pitt atuou na série de TV “Outro Mundo”, em 1987, mas só foi estrear no cinema em 1988, com “O Príncipe das Sombras”.
O filme é um drama romântico sobre a jornada de um homem que, ao buscar a cura para uma rara doença de pele, acaba encontrando um grande amor.
Tom Cruise: Bem antes de explodir com “Top Gun” (1986), Tom Cruise começou sua carreira cinematográfica no romance “Amor Sem Fim”, de 1981.
O filme conta a história de dois estudantes do ensino médio que se apaixonam e precisam enfrentar a rejeição dos próprios pais. Apesar de breve, a participação de Tom Cruise é importante para o desenvolvimento da trama.
Viola Davis: A atriz, que em 2023 se tornou EGOT (artistas que ganham os quatro principais prêmios da indústria de entretenimento), fez sua estreia no filme “The Substance of Fire”, de 1996.
Relatos dão conta de que a atriz teria ganhado 582 dólares para o papel (cerca de 2,7 mil dólares na cotação atual).
Tom Hanks: Quem conhece Tom Hanks por atuar em grandes filmes de drama e comédias marcantes vai se surpreender com essa: ele estreou nos cinemas em filme de terror!
Trata-se de “Noivas em Perigo”, de 1980. O filme conta a história de uma mulher que está noiva e começa a ser perseguida por um assassino até que um ex-amante aparece para ajudar.
Leonardo DiCaprio: Bem antes de se tornar o queridinho de Hollywood com “Titanic” (1997), DiCaprio já vinha atuando em várias séries de TV desde 1979, mas sua estreia nos cinemas só viria acontecer em “Criaturas 3”, de 1991.
O filme é uma espécie de terror cósmico com criaturas alienígenas peludas que comem tudo que veem pela frente. DiCaprio tinha apenas 17 quando interpretou o garoto Josh no longa.
O curioso é que não demorou muito para DiCaprio se tornar uma potência como ator de cinema. Exemplo disso é que apenas dois anos depois ele já receberia sua primeira indicação ao Oscar por “Gilbert Grape: Aprendiz de Sonhador”.
Will Smith: Hoje reconhecidamente uma das maiores estrelas do cinema, Will Smith ganhou fama primeiramente por “Um Maluco no Pedaço”, série que estreou em 1990 e fez muito sucesso no Brasil.
Seu primeiro papel nas telonas foi no suspense policial “A Lei de Cada Dia”, de 1992. O filme conta a história de um bandido que recruta e lidera uma gangue de traficantes de drogas pelas ruas de Los Angeles.
Angelina Jolie: O filme de estreia da atriz foi na comédia “Lookin’ to Get Out”, de 1982. Jolie tinha apenas cinco anos quando estrelou o longa que conta a história de dois amigos que fogem para Las Vegas para escapar de uma dívida de jogo.
Keanu Reeves: O astro de “Matrix” e “John Wick” estreou no curta “One Step Away” (1985), mas o primeiro longa foi “Veia de Campeão”, de 1986.
O enredo do filme gira em torno de um garoto de 17 anos que vive em uma fazenda pacata dos EUA e é convidado para fazer um teste em um time de hóquei no gelo, no Canadá. Lá, ele se apaixona pela filha do treinador.
Kate Winslet: A amante de DiCaprio em “Titanic” teve uma boa estreia nos cinemas ao estrelar o drama policial “Almas Gêmeas” (1994), do diretor Peter Jackson (responsável pela saga “O Senhor dos Anéis).
O filme, que conta a história de duas amigas em busca de vingança depois de serem separadas pelos pais, foi um sucesso de crítica já na época do lançamento, tendo conquistado inclusive uma indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Original.