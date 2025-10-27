Desenhos inesquecíveis dos anos 1980

Quando era bebê, a princesa Sara foi salva das garras de uma bruxa maligna por um místico cavalo falante chamado Cavalo de Fogo. Aos 13 anos, Sara percebe que seu medalhão começa a brilhar e descobre que o amuleto é mágico. O Cavalo de Fogo, então, conta que Sara é a princesa do reino de Dar-Shan.