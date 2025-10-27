Estilo de Vida

Pra quem não viu: Mergulhador bateu recorde em lago congelado; e só de sunga

O recorde de mergulho em água gelada foi batido na Suíça em março de 2023.

A façanha foi do nadador tcheco David Vencl, de 40 anos.

O mergulho foi nas águas geladas do Lago Sils, na Suíça.

Esse lago fica no cantão de Grisons, na região da Engadina, a 327 km da capital suíça, Berna. Na foto, uma imagem do lago em época de verão.

Hansueli Krapf WIKIMEDIA COMMONS

David Vencl usou apenas uma sunga, touca e pés de pato para mergulhar na água.

Já na preparação, o espanto de quem estava superagasalhado no ambiente gélido, vendo o mergulhador apenas de sunga.

David se preparou, deu aquela escorregada para se aclimatar...

E mergulhou para cumprir o desafio de superar mais um recorde.

A temperatura da água no lago varia de 1ºC a 3ºC.

David Vencl conseguiu a proeza de afundar até 52,1 metros com um único fôlego.

Ele fez o percurso e voltou à superfície em 1 minuto e 54 segundos.

Ao retornar, Vencl cuspiu um pouco de sangue, descansou por um minuto e depois comemorou o recorde.

Ele foi levado ao hospital por precaução, mas foi liberado em seguida após os médicos confirmarem que ele estava bem de saúde.

Com esse feito, David Vencl conquistou mais uma entrada no Guinness World Records (o Livro dos Recordes).

David Vencl também é recordista na categoria de nado mais longo sob o gelo com a respiração presa. Quem o vê quase pelado pensa que está numa praia. Mas olha o gelo em volta.

Esse tipo de modalidade exige que a pessoa mergulhe num buraco aberto na camada gigantesca de gelo e percorra uma distância, submerso, até voltar.

Em 2021, David Vencl fez isso e percorreu 80,99 metros de distância num lago gelado na Áustria.

Com isso, ele superou o antigo recordista, o dinamarquês Stig Severinsen (foto), em 5 metros.

Parabéns ao recordista e sucesso!

