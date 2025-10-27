Economia Etiquetas das roupas têm símbolos para conservá-las ; entenda o que significam Muitas pessoas arrancam as etiquetas das roupas e não consideram que os seus símbolos ajudam a manter a qualidade do vestuário com o tempo e a não estragar uma peça no momento de lavagem ou passá-la. Por Lance

Reprodução de Facebook Lavanderia do Shopping