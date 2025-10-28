Conheça a maior residência particular do mundo, com 2,8 milhões m²

Trata-se do Lakshmi Vilas Palace, localizado em Vadodara, cidade situada às margens do rio Vishwamitri.
Construído em 1890 pelo marajá Sayajirao Gaekwad III, o local é reconhecido como a maior casa do mundo.
Originalmente, o palácio foi construído para ser um símbolo de poder e a união entre culturas.
O estilo arquitetônico segue o movimento Renascimento Indo-Sarraceno, misturando elementos góticos, mouriscos e indianos.
Atualmente, a propriedade é avaliada em aproximadamente R$ 13 bilhões e possui impressionantes 170 cômodos!
O interior é decorado com mármore, vitrais belgas e obras de artistas renomados como Raja Ravi Verma.
Hoje em dia, o palácio mantém sua função original como moradia da Família Real de Baroda.
O mais curioso — e quase inacreditável — é que apenas 4 pessoas da família moram no palácio.
Vivem no local: Samarjitsinh Gaekwad (marajá titular desde 2012), sua esposa Radhikaraje Gaekwad, e suas duas filhas Padmaja Raje Gaekwad e Narayani Raje Gaekwad.
Parte da estrutura do palácio está aberta à visitação pública e para a realização de eventos privados.
Além de residência, o local funciona como um centro cultural e turístico, abrigando obras de arte e coleções históricas.
A construção do Lakshmi Vilas Palace levou 11 anos, de 1879 a 1890.
Para efeito de comparação, o Lakshmi é quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, em Londres.
A estrutura também inclui um campo de golfe privado de 18 buracos, um museu, salões de baile e coleções de armas antigas.
O exterior foi construído com arenito dourado de Dhangadra, conferindo ao palácio um brilho imponente.
Outra curiosidade é que o Lakshmi foi um dos primeiros edifícios da Índia a ter elevador e sistemas elétricos modernos à época de sua construção — um símbolo de progresso e riqueza durante o período colonial britânico.