Fenômeno raro e intrigante: Momentos em que a cor de rosa tomou conta do céu

Os habitantes de Vancouver, no Canadá, por exemplo, ficaram intrigados com um fenômeno na madrugada de 6/11/2023. Diversos moradores relataram ter visto um pedaço do céu ficar cor-de-rosa.
Eles capturaram imagens do céu rosa e compartilharam os vídeos nas redes sociais, atraindo a atenção de internautas pelo mundo.
No X (ex-Twitter), uma usuária questionou: 'São 2 da madrugada. Alguém consegue me explicar esse belo céu cor-de-rosa?'
Vários comentários surgiram na postagem e outros habitantes disseram que também estavam observando o céu da mesma forma. Algumas pessoas mencionaram a possibilidade de ser uma aurora boreal, enquanto outras fizeram piadas sobre a chance de ser uma nave extraterrestre.
Até o perfil oficial da polícia de Delta entrou na brincadeira e postou no X: 'Quando eu lhe contar, você ficará desapontada...'. Depois de sustentar o mistério por um tempo, a corporação esclareceu o fenômeno.
'Delta tem estufas comerciais que produzem maconha. A luz roxa auxilia no ciclo do cultivo. Raramente é usada, mas causa a poluição luminosa roxa. Nada exótico!', explicou a polícia.
A mulher que publicou o vídeo respondeu à polícia com bom humor: 'Estava ocupada fazendo as malas para a chegada iminente da nave-mãe vindo me buscar', brincou.
O uso recreativo da cannabis é legalizado no Canadá desde 2018. Foi a primeira grande economia do mundo a criar uma legislação desse tipo.
Não foi só no Canadá que esse fenômeno do céu-cor-de-rosa já intrigou internautas. Em janeiro de 2022, várias cidades brasileiras amanheceram com um céu 'colorido'.
Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso foram algumas das cidades que presenciaram o fenômeno. A paisagem carioca no cartão postal do Pão de Açúcar ficou assim, com um céu rosa preenchendo o cenário.
As causas, porém, foram bem diferentes das do Canadá. O céu colorido no Brasil se deu por conta da erupção de um vulcão submarino que devastou o arquipélago de Tonga, no Oceano Pacífico.
Partículas de fumaça viajaram mais de 13 mil km até chegarem no litoral brasileiro.
No dia 15 de janeiro, uma erupção vulcânica provocou ondas gigantes em todo o Oceano Pacífico, resultando morte de pelo menos cinco pessoas.
De acordo com a Nasa, a explosão vulcânica foi centenas de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima (foto), na Segunda Guerra Mundial.
Na época, especialistas explicaram que pequenas partículas foram lançadas na estratosfera -- a camada superior da atmosfera -- e começaram a se espalhar pelo mundo devido às correntes de ar.
A mudança de cor ocorreu devido a partículas de sulfato que se originaram do vulcão.
Quando essas partículas interagem com a luz solar durante o nascer ou o pôr do sol, é isso que cria o efeito avermelhado.
De acordo com meteorologistas ouvidos na época, por conta da distância, as partículas nesse caso não representavam riscos para a saúde.