Rapaz que morreu dormindo inspirou criação de Freddy Krueger na Hora do Pesadelo

Sucesso nos cinemas - A sequência de filmes 'A Hora do Pesadelo' está na história do cinema. Com pouco recurso, o produtor Wes Craven(foto) e sua equipe conseguiram marcar uma época, levando uma multidão aos cinemas.
Baseada em fatos reais - O criador se inspirou em um artigo publicado no Los Angeles Times, um dos jornais mais influentes dos Estados Unidos, fundado em 1881 e sediado na Califórnia. Reconhecido por seu jornalismo investigativo, já recebeu muitos prêmios Pulitzer.
O artigo falava sobre uma pessoa que morreu duranteno sono. O jovem tinha dito, desesperado, que não queria dormir, pois tinha pavor que a criatura que o perseguia realmente o matasse no pesadelo. Daí surgiu a ideia da obra.
Tempo reservado para a maquiagem - Você já refletiu quanto tempo leva para fazer uma maquiagem? Pois bem, agora pense em quanto tempo demora para transformar uma pessoa normal no vilão Freddy Krueger.
O ator passava aproximadamente quatro horas sentado numa cadeira para que a maquiagem ficasse perfeita, antes de entrar em cena.
O motivo da roupa - Um dos pontos de destaque no vilão é a sua vestimenta. O ponto curioso é que Wes Craven baseou a roupa de Freddy Krueger em um mendigo que lhe dava muito medo e pavor quando era criança.
Esse elemento foi fundamental para que as pessoas lembrassem e identificassem o vilão com maior facilidade. Uma sensação para cosplay.
Cores clássicas - Outro ponto interessante sobre a vestimenta de Freddy Krueger é a cor.
Isso porque a revista americana Scientific American divulgou a informação de que o olho humano tem muita dificuldade em reconhecer os tons de verde e vermelho presentes na roupa do vilão, ainda mais quando essas cores estão bem próximas.
A estreia de Johnny Depp - Um dos atores mais famosos do mundo, Johnny Depp tem estreou na carreira no filme 'A Hora do Pesadelo'. O filme foi lançado em 1984 e o jovem Depp tinha apenas 21 anos na época.
Dificuldades durante as filmagens - Houve muitas dificuldades na hora de colocar 'a mão na massa'. A produtora do filme teve o contrato de distribuição do filme rompido.
Com isso, faltava dinheiro e como consequência o estúdio ficou cerca de duas semanas sem pagar o elenco e a equipe de produção. A situação mudou após a assinatura de um novo acordo de distribuição.
Filmado em pouco tempo - O filme 'A Hora do Pesadelo' foi filmado por volta de um mês.
A produção e as gravações das cenas começaram em julho de 1984, sendo que o processo terminou em agosto. Vale destacar que em inglês o filme não tem esse nome, e sim: A Nightmare on Elm Street, ou seja, Pesadelo na Rua Elm.
Dublagem no Brasil - Pensando no público nacional e no crescimento do filme em solo brasileiro, a dublagem do filme foi analisada com muita atenção.
As produções tiveram duas dublagens diferentes, sendo que o vilão Freddy Krueger teve as vozes dos atores Isaac Bardavid (foto), o mesmo que dublou Wolverine, e Mario Montini.
Recusas sucessivas - Diversos estúdios rejeitaram o roteiro de 'A Hora do Pesadelo'.
O curioso é que o primeiro estúdio que demonstrou um real interesse foi a Disney, porém eles queriam deixar a história mais leve para que o filme pudesse ser visto e adorado pelos mais jovens. A ideia foi rejeitada pelo criador, que queria manter identidade mais intensa e assustadora.