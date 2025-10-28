Astro de Hollywood, Kurt Russell diz que viu OVNIs em episódio cercado de mistério

Sua origem familiar já o conectava ao universo do entretenimento. Seu pai, Bing Russell, foi ator e também proprietário de um clube de beisebol, com participações em filmes como 'A Morte Num Beijo' e 'Tarântula', além de várias séries de faroeste, como 'Gunsmoke' e 'Maverick'.
Porém, antes de se dedicar integralmente à atuação, Russell teve uma promissora carreira no beisebol profissional. Ele jogou em ligas menores, como no clube “Portland Mavericks Baseball”. No entanto, uma lesão no ombro em 1973, encerrou prematuramente sua jornada esportiva.
Em 1963, ele estrelou a série de televisão 'As Viagens de Jaimie McPheeters'.
Sua ascensão precoce o levou a assinar um contrato exclusivo de dez anos com a Walt Disney Productions em 1966. Este acordo o estabeleceu como um dos rostos mais conhecidos e queridos do estúdio durante a década de 1970.
Um dos primeiros frutos dessa parceria é o filme “Nunca é Tarde para Amar'.
Nesse período, Russell alcançou grande sucesso em comédias familiares que cativaram o público jovem. O filme 'O Computador de Tênis' de 1969, o ajudou a solidificar sua imagem de astro juvenil.
Posteriormente, Russell passou a buscar papéis mais maduros e complexos, e consolidou essa transição com sua atuação no telefilme 'Elvis' em 1979, no qual interpretou o icônico cantor.
Um fato curioso é que Kurt Russell fez sua estreia no cinema ao lado do cantor e ator Elvis Presley, no filme 'Loiras, Morenas e Ruivas'.
Na década de 1980, Russell se firmou como um ícone do cinema de ação em filmes como 'Fuga de Nova York', 'Temporada Sangrenta', 'Os Aventureiros do Bairro Proibido' e 'Cortina de Fogo'.
Além disso, em 1983, Russell recebeu a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por 'Silkwood – O Retrato de uma Coragem', no qual contracenou com Meryl Streep e Cher.
Desde então, construiu uma carreira duradoura, relevante e consistente em Hollywood.
Nessas 5 décadas, esteve em filmes de diferente gêneros como 'Forrest Gump: O Contador de História', 'O Soldado do Futuro', 'Sonhadora', 'Poseidon', 'Velozes e Furiosos 7' e 'Crônicas de Natal'.
Ele também entrou para o Universo Cinematográfico Marvel ao interpretar Ego, o pai de Peter Quill, em 'Guardiões da Galáxia Volume 2', lançado em 2017.
Em 2019, ele fez parte do elenco do filme “Era Uma Vez em Hollywood' de Quentin Tarantino.
Ao longo de sua carreira, Kurt Russell recebeu vários reconhecimentos da indústria cinematográfica, incluindo o 'Critics' Choice Super Award' e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2017, compartilhada com Goldie Hawn.
Russell, que também é empresário, fundou a vinícola GoGi Wines em 2008, onde atua ativamente em todas as etapas da produção, da poda e colheita ao blend, engarrafamento e selagem. A marca, que leva seu apelido, produz vinhos de alta qualidade, com destaque para sua uva favorita, a pinot noir, além do chardonnay.
Conhecido por sua discrição, Russell sempre manteve sua vida pessoal reservada, longe de escândalos, e focou na família, o que fortaleceu sua imagem respeitável.
Sua vida pessoal é marcada por um dos relacionamentos mais duradouros e admirados de Hollywood. Os dois estão juntos desde 1993.
Eles têm quatro filhos: Boston Russell, de Kurt com Season Hubley, ex-esposa de Russel; Oliver e Kate Hudson, de Goldie com Bill Hudson; e Wyatt Russell, filho caçula do casal.
Outro fato interessante sobre o ator é que ele é piloto de aviões desde a década de 1990, e foi, inclusive, um dos pilotos que relataram um dos casos mais famosos de OVNIs nos Estados Unidos.
Em 1997, enquanto pilotava com o filho, Russell avistou uma formação de seis luzes em formato de 'V' em Phoenix e ao contatar o controle de tráfego, foi informado que nada aparecia nos radares.